Libra Horoscope December 2025: इस महीने सोच-समझकर निर्णय लें तुला राशि के जातक, पढ़ें राशिफल
दिसंबर की शुरुआत तुला राशि (Tula December 2025 Monthly Rashifal) की वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रभाव से होगी, जो वित्तीय और भावनात्मक मूल्यांकन को गहरा करेंगे। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं तुला राशि के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है?
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Libra December 2025 Monthly Rashifal: तुला मासिक राशिफल दिसंबर में भावनात्मक स्पष्टता, वित्तीय जागरूकता और रिश्तों में सुधार लाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर धन, मूल्य और आत्म-मूल्य पर प्रकाश डालता है। मध्य माह में ग्रहों का धनु राशि में गोचर कम्युनिकेशन, यात्रा और बौद्धिक विस्तार को बढ़ावा देंगे। वक्री गुरु देव गहरी खुद को परखने की ओर प्रेरित करेंगे। आपका स्वामी ग्रह शुक्र संतुलन और सामंजस्य को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर, यह माह सोच-समझकर निर्णय, व्यक्तिगत शक्ति और नए अवसरों का संकेत देंगे।
परिचय
महीना वृश्चिक राशि के गहरे प्रभाव से शुरू होगा, जो वित्तीय और भावनात्मक मूल्यांकन को गहरा करेंगे। जैसे-जैसे दिसंबर बढ़ेगा और प्रमुख ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, मानसिक स्पष्टता, उम्मीद और कम्युनिकेशन क्षमता में वृद्धि होगी। वक्री गुरु देव पुराने विकल्पों की समीक्षा और दीर्घकालीन योजनाओं को सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे। यह माह खुद को परखने और बाह्य विकास का संतुलित मिश्रण लेकर आता है।
तुला मासिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 31 दिसंबर)
स्वास्थ्य सामान्य रूप से स्थिर रहेगा। महीने की शुरुआत शारीरिक और भावनात्मक शुद्धि के लिए सही है। वृश्चिक राशि में सूर्य संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, इसलिए तनावपूर्ण वातावरण से बचें और आत्म-स्थिरीकरण अभ्यास अपनाएं। मंगल का धनु राशि में प्रवेश ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन अनियंत्रित रहने पर बेचैनी या अनियमित नींद हो सकती है। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर सहनशक्ति और स्थायित्व बढ़ाएगा। 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में गोचर मानसिक स्पष्टता और संतुलित निर्णय में मदद करेगा।
तुला मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 31 दिसंबर)
महीने की शुरुआत में रिश्तों में विचारशीलता और गहराई रहेगी। वृश्चिक का प्रभाव भावनात्मक और वित्तीय मामलों पर केंद्रित है। आप गहरी बातचीत में संलग्न हो सकते हैं और निकट रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ा सकते हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर ईमानदार संवाद को प्रोत्साहित करेंगे। ग्रहों का धनु राशि में गोचर परिवारिक वार्तालाप को हल्का, आनंददायक और खुला बनाएगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश सामंजस्य और प्रेमपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा।
तुला मासिक राशिफल – शिक्षा (1 से 31 दिसंबर)
शैक्षणिक क्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी। वृश्चिक राशि के गोचर से अनुसंधान, विस्तारपूर्ण विषयों और अनुशासित अध्ययन में लाभ मिलेगा। मंगल और सूर्य का धनु राशि में प्रवेश प्रेरणा बढ़ाएगा और अध्ययन को रोचक बनाएगा। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा और अध्ययन विधियों में सुधार को प्रेरित करेंगे। माह के अंत में बुध का धनु राशि में गोचर स्मरण शक्ति और परीक्षा प्रदर्शन में मदद करेगा।
निष्कर्ष
दिसंबर तुला राशि के लिए खुद को परखने और आगे बढ़ने की गति का संतुलित मिश्रण लाएगा। पहले हाफ में वित्तीय स्पष्टता, भावनात्मक गहराई और सोच-समझकर निर्णय पर ध्यान रहेगा। दूसरे हाफ में कम्युनिकेशन और बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ग्रहों के शुभ गोचर से माह के अंत में आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होगी।
उपाय
- शुक्र ऊर्जा मजबूत करने के लिए शुक्रवार को “ॐ शुक्राय नमः” का जाप करें।
- सामंजस्य के लिए मंदिर में सफेद मिठाई या फूल अर्पित करें।
- शांति और स्पष्टता बढ़ाने के लिए रोज जास्मीन धूप जलाएं।
- शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को जरूरतमंदों को कपड़े या पुस्तकें दें।
- भावनात्मक संतुलन के लिए अपने बिस्तर के पास गुलाब क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
