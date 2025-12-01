विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Leo Horoscope December 2025: इस महीने सफलता के मार्ग खुलेंगे, पढ़ें सिंह का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:50 PM (IST)

दिसंबर की शुरुआत सिंह राशि (Leo December 2025 Monthly Rashifal) की वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रभाव से होगी, जो गहरी भावनात्मक जागरूकता और घरेलू बदलाव लाएगी। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं सिंह राशि के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है?

Leo Horoscope December 2025: पढ़ें सिंह का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री।Leo December 2025 Monthly Rashifal: सिंह मासिक राशिफल दिसंबर में रचनात्मक ऊर्जा, साहसिक बदलाव और भावनात्मक स्पष्टता का संकेत देता है। वृश्चिक राशि के प्रभाव से घर और भावनात्मक आधार मजबूत होंगे। जैसे-जैसे कई ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आपका सेल्फ-एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वक्री गुरु देव पुराने अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल और शुक्र ऊर्जा और प्रेरणा को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर, यह माह आत्मविश्वास, गतिशील विकास और भावनात्मक स्पष्टता लाएगा।

परिचय

दिसंबर की शुरुआत वृश्चिक राशि के प्रभाव में होगी, जो गहरी भावनात्मक जागरूकता और घरेलू बदलाव लाएगी। यह ऊर्जा आपको पुराने घावों को भरने और व्यक्तिगत आधार को मजबूत करने में मदद करेगी। मध्य दिसंबर में सूर्य और अन्य ग्रहों का धनु राशि में प्रवेश उत्साह, रचनात्मकता और व्यक्तिगत एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। यह माह नए प्रेरणा और पॉजिटिव गति के साथ वर्ष को समाप्त करने का संकेत देता है।

सिंह मासिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 31 दिसंबर)

स्वास्थ्य की शुरुआत खुद को परखने के साथ होगी। वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रभाव भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता हैं। मंगल का धनु राशि में प्रवेश शारीरिक शक्ति और ऊर्जा बढ़ाएगा। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर स्टैमिना और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाएगा। रचनात्मक या बाहरी व्यायाम बनाए रखने से संतुलन बना रहेगा। मीन राशि में शनि के प्रभाव से पानी, पाचन और तनाव पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

सिंह मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 31 दिसंबर)

माह की शुरुआत भावनात्मक गहराई और घरेलू वार्तालाप के साथ होगी। वृश्चिक राशि के सूर्य का प्रभाव घर और परिवार में सुधार लाएगा। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश ईमानदार और गहरे संवाद को बढ़ावा देगा। ग्रहों के धनु राशि में गोचर से संबंध जीवंत और खुला होंगे। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश रोमांस, स्नेह और खुशी बढ़ाएगा। केतु का प्रभाव पुराने पैटर्न छोड़ने में मदद करेगा, जिससे भावनात्मक संतुलन बेहतर होगा।

सिंह मासिक राशिफल – शिक्षा (1 से 31 दिसंबर)

छात्रों के लिए माह का प्रारंभ गहरे अध्ययन और रचनात्मकता के लिए अनुकूल है। वृश्चिक राशि के ग्रह अनुसंधान और मुश्किल विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मंगल और सूर्य का धनु राशि में प्रवेश प्रेरणा बढ़ाएगा। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा करने और लक्ष्य सुधारने का अवसर देंगे। 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में प्रवेश स्मरण शक्ति, स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। कला, खेल या मीडिया के छात्रों के लिए सफलता के अवसर हैं।

निष्कर्ष

दिसंबर माह परिवर्तनकारी और प्रेरणादायक रहेगा। पहले हाफ में भावनात्मक उपचार और खुद को परखना होगा, जबकि दूसरे हाफ में रोमांस, आत्मविश्वास, उत्पादकता और महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। ग्रहों के पॉजिटिव प्रभाव से वर्ष का अंत नई ऊर्जा, स्पष्ट दिशा और आत्मविश्वास के साथ होगा।

उपाय

  • प्रतिदिन सूर्य को घी का दीपक जलाएं।
  • सुबह ''ॐ सूर्याय नमः'' का जप करें।
  • रविवार को मिठाई या पीला कपड़ा दान करें।
  • प्रेम और भावनात्मक संतुलन बढ़ाने के लिए गुलाब क्वार्ट्ज रखें।
  • गुरुवार को पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।