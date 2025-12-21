विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि वालों के लिए क्यों खास है यह हफ्ता? जानें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:36 PM (IST)

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पैसों, मूल्यों और आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद साग ...और पढ़ें

Sagittarius Rashifal 2025: धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 22 to 28 December 2025) धनु राशि वालों के लिए काफी एक्टिव और पॉवरफुल रहने वाला है। सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी ही राशि में होने से आपका आत्मविश्वास, एनर्जी और लोगों के बीच मौजूदगी बढ़ेगी। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर रिश्तों और कमिटमेंट्स को दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं।

हफ्ते के दौरान चंद्रदेव मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे प्रैक्टिकल सोच, नए आइडिया और भावनात्मक गहराई, तीनों का अनुभव होगा। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि अगर आप जोश के साथ सोच-समझ भी बनाए रखते हैं, तो अच्छी ग्रोथ संभव है।

परिचय

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पैसों, मूल्यों और आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे। आपकी राशि में कई ग्रह होने से आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा दमदार नजर आएगी और लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपको भावनात्मक और फाइनेंशियल मामलों में ज्यादा सजग बनाएंगे। मीन राशि में शनि देव अंदरूनी अनुशासन और भावनात्मक मजबूती पर काम करने को कहेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको अपने लक्ष्यों को लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी से जोड़ने की सलाह देता है।

धनु साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
  • आपकी राशि में मंगलदेव होने से एनर्जी, स्टैमिना और मोटिवेशन बढ़ेगा। यह समय एक्सरसाइज या फिटनेस गोल्स के लिए अच्छा है। लेकिन ज्यादा थकान या आराम की अनदेखी करने पर कमजोरी महसूस हो सकती है।
  • मीन राशि में शनि देव पुराने भावनात्मक बोझ या फैमिली स्ट्रेस की ओर ध्यान दिला रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल सही नींद, पानी पीने और रूटीन बनाए रखने की सलाह देता है।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, घर पर आराम, ध्यान या अकेले समय बिताना फायदेमंद रहेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • रिश्ते इस हफ्ते अहम भूमिका निभाएंगे।
  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर रिश्तों, कमिटमेंट्स और भविष्य की उम्मीदों पर दोबारा सोचने को कहेंगे। हफ्ते की शुरुआत में परिवार में पैसों या जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत हो सकती है।
  • वृश्चिक राशि में बुधदेव दबे हुए जज्बात या पुराने मुद्दे सामने ला सकते हैं, इसलिए बात करते समय नरमी जरूरी है।
  • कुंभ राशि में राहु देव भाई-बहनों या दोस्तों से खुलकर बातचीत का मौका देंगे।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, भावनाएं गहरी होंगी, माफी, समझ और अपनापन रिश्तों को मजबूत करेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता एक्टिव लेकिन रिव्यू वाला रहेगा।
  • हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में डिसिप्लिन और बेसिक क्लैरिटी बनेगी।
  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने टॉपिक दोहराने और दिशा पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं।
  • हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे—कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया या शॉर्ट कोर्स में रुचि बढ़ेगी।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे—क्रिएटिव सब्जेक्ट, रिविजन और इंट्यूटिव लर्निंग बेहतर रहेगी। यह साप्ताहिक राशिफल जोश के साथ नियमितता बनाए रखने की सलाह देता है।

निष्कर्ष – धनु साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

कुल मिलाकर, यह हफ्ता खुद को दिखाने, आगे बढ़ने और अंदर से रिव्यू करने का है। कॉन्फिडेंस और एनर्जी भरपूर है, लेकिन लंबी सफलता सोच-समझ और भावनात्मक संतुलन से ही मिलेगी। अगर आप एक्शन और अवेयरनेस का बैलेंस बनाते हैं, तो यह साप्ताहिक राशिफल आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह अच्छी प्रगति दिला सकता है।

उपाय

इस हफ्ते ग्रहों के संतुलन के लिए:

  • गुरुवार को “ॐ बृहस्पतये नमः” मंत्र का जप करें।
  • पीले कपड़े, भोजन या किताबों का दान करें।
  • रोज घी का दीपक जलाएं।
  • कृतज्ञता और ध्यान की आदत बनाएं, इससे सोच साफ रहेगी और फैसले बेहतर होंगे।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।