Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि वालों के लिए क्यों खास है यह हफ्ता? जानें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 22 to 28 December 2025) धनु राशि वालों के लिए काफी एक्टिव और पॉवरफुल रहने वाला है। सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी ही राशि में होने से आपका आत्मविश्वास, एनर्जी और लोगों के बीच मौजूदगी बढ़ेगी। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर रिश्तों और कमिटमेंट्स को दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं।

हफ्ते के दौरान चंद्रदेव मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे प्रैक्टिकल सोच, नए आइडिया और भावनात्मक गहराई, तीनों का अनुभव होगा। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि अगर आप जोश के साथ सोच-समझ भी बनाए रखते हैं, तो अच्छी ग्रोथ संभव है।

परिचय हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पैसों, मूल्यों और आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे। आपकी राशि में कई ग्रह होने से आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा दमदार नजर आएगी और लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपको भावनात्मक और फाइनेंशियल मामलों में ज्यादा सजग बनाएंगे। मीन राशि में शनि देव अंदरूनी अनुशासन और भावनात्मक मजबूती पर काम करने को कहेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको अपने लक्ष्यों को लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी से जोड़ने की सलाह देता है।