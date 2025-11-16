Sagittarius Weekly Horoscope: सोच-समझकर फैसले लें, पढ़ें धनु का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 17 to 23 November 2025) धनु राशि वालों के लिए सोच समझ कर भावनाओं में शुद्धि और नयी प्रेरणा लेकर आएगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और फिर आपकी ही राशि धनु से होकर गुजरेंगे, जिससे शुरुआत में आप संबंधों और संतुलन पर ध्यान देंगे, मध्य में आप खुद को परखेंगे जिससे भावनात्मक उपचार होगा, और अंत में आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको भीतर से झांकने, पुराने बोझ छोड़ने और मानसिक रूप से तैयार होने का अवसर देंगे।

शुक्र देव तुला राशि में रहकर आपके सामाजिक जीवन और संबंधों में सौम्यता व सामंजस्य लाएंगे। वहीं वक्री गुरु देव कर्क राशि में आपको धैर्य और लंबे समय की योजनाओं में स्थिरता बनाए रखने की सलाह देंगे। यह सप्ताह आपके जीवन को नई दिशा और प्रेरणा का मार्ग दिखाएगा।

परिचय धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन, सोच समझ और नयेपन का है। 17 से 19 नवंबर तक जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब आपका ध्यान रिश्तों और सहयोग पर रहेगा। यह समय संतुलन और समझ बनाए रखने का है। 20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप भीतर झांकने और बीते अनुभवों को समझने के मूड में रहेंगे। 22 नवंबर की दोपहर से 23 नवंबर तक जब चंद्रमा आपकी ही राशि धनु में आएंगे, तब ऊर्जा, उत्साह और स्पष्टता लौटेगी। यह समय नए विचारों, योजनाओं और आत्मविश्वास को फिर से जगाने का रहेगा।

वक्री बुध कुछ देरी या उलझनें ला सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी इच्छाओं और दिशा को समझदारी से विकसित करने का है। कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपको पुराने भार छोड़कर नई रोशनी और विश्वास की ओर बढ़ाएगा। धनु साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते आराम, मानसिक संतुलन और ऊर्जा प्राप्ति पर ध्यान दें। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे आहार और जीवनशैली में संतुलन आएगा। हल्की शारीरिक गतिविधि और सोशल नेटवर्क फायदेमंद रहेंगे। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। भावनात्मक भारीपन थकान या चिंता पैदा कर सकता है। इस दौरान आराम, ध्यान और एकांत फायदेमंद रहेगा। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। ऊर्जा और उत्साह लौटेगा। साहसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूल होगा। पानी पीना और संतुलित आहार लेते रहना जरूरी है।

धनु साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते रिश्तों में मीनिंगफुल और गर्मजोशी भरे संबंध बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। यह गलतफहमियों को सुलझाने और समझदारी से बातचीत करने का समय है। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। भावनाओं को समझने या पुरानी बातों का निपटारा करने के लिए थोड़ी दूरी या एकांत जरूरी है। बुध देव वक्री होने से पुराने मित्र या पुराने मुद्दे वापस आ सकते हैं। सप्ताहांत में, चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे। हर्ष, हास्य और प्रेम लौटेगा। आपका आकर्षण बढ़ेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आनंद मिलेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह ध्यान और जिज्ञासा का है। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। समूह अध्ययन और संतुलित प्रयास सफल होंगे। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। गहरी एकाग्रता और रिसर्च में मदद मिलेगी। बुध देव वक्री होने से कम्युनिकेशन या परिणाम में थोड़ी देरी हो सकती है। धैर्य बनाए रखें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। जिज्ञासा और अध्ययन का उत्साह लौटेगा। नए विचारों की खोज, परीक्षा की तैयारी या विस्तृत चर्चाओं में भाग लेने का समय अनुकूल रहेगा।

निष्कर्ष: धनु साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) यह सप्ताह नए विचार और बाहरी प्रगति का संकेत देता है। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर आपकी भावनात्मक और बौद्धिक यात्रा को दर्शाता है। बुध देव वक्री होने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। मंगल और सूर्य देव आपकी प्रेरणा और दृढ़ता बढ़ाएंगे। शुक्र देव तुला राशि में सामाजिक सामंजस्य बनाए रखेंगे। सप्ताह के अंत तक उत्साह, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी आपके पक्ष में रहेंगी।