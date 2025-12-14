Sagittarius Weekly Horoscope: मिलेंगे सफलता के नए आयाम, जानें रिश्ते का हाल, पढ़ें धनु का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) आपका उत्साह और काम में तेजी बढ़ेगी। 16 दिसंबर को सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, मंगलदेवलगातार ऊर्जा देंगे, और 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में आएंगे। चंद्रदेव तुला, वृश्चिक और अंत में आपकी राशि से होकर जाएंगे। आपकी भावनाएं संतुलित सोच के साथ गहरी समझ की ओर बढ़ेंगी। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत और उत्साहित होगा। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति संबंधों पर दोबारा विचार कराएंगे, जबकि मीन राशि में शनि परिवार और स्थिरता में संतुलन बनाए रखेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय इस सप्ताह आप व्यक्तिगत मजबूती और ऊर्जा की लहर महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे सामाजिक संतुलन और सामंजस्य बढ़ेगा। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे, जिससे खुद को परखने और भावनाओं में क्लैरिटी आएगी। 19 दिसंबर की शाम से चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आप उत्साहित, उम्मीद से भरे और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार होंगे। यह सप्ताह नए आरंभ, सेल्फ-एक्सप्रेशन और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को समर्थन देगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) यह सप्ताह जीवन ऊर्जा, शारीरिक ताकत और आपके पुरे स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। मंगलदेवऔर सूर्य आपकी राशि में रहते हुए स्टैमिना बढ़ाएंगे, जिससे आप व्यायाम, आउटडोर गतिविधियों या फिटनेस में सक्रिय होंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनात्मक भार या मानसिक थकान ला सकते हैं, इसलिए आराम और गतिविधियों का संतुलन बनाएंगे। चंद्रदेव आपकी राशि में आने के बाद उत्साह लौटेगा, जिससे आप हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। पर्याप्त पानी पिएंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे, लेकिन अधिक मेहनत से बचेंगे।

धनु साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) रिश्ते इस सप्ताह विकसित होंगे, विशेषकर 20 दिसंबर को शुक्र के राशि में प्रवेश के बाद। यह आपके आकर्षण, गर्मजोशी और स्नेह को बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में पारिवारिक बातचीत में सामंजस्य बनाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनाओं को तीव्र करेंगे, जिससे गहरी बातचीत और पिछले अनुभवों पर विचार होंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव आपकी राशि में आने पर आप अधिक व्यक्त होंगे, आनंद और खुले मन से बातचीत करेंगे। विवाहित जोड़ों के बीच आकर्षण और आपसी जुड़ाव बढ़ेगा। सिंगल्स अपनी चमक से किसी को आकर्षित करेंगे। मिथुन में वक्री बृहस्पति लंबे समय के संबंधों पर दोबारा विचार कराएंगे।

धनु साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति संभव है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में स्पष्टता और संतुलित सोच देंगे, जो समूह अध्ययन या सहयोगी प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। मध्य सप्ताह में बुध वृश्चिक राशि में ध्यान और सीखने की क्षमता बढ़ाएंगे। चंद्रदेव आपकी राशि में आने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षा, प्रेजेंटेशन या शैक्षिक प्रदर्शन में मदद मिलेगी। यह उच्च शिक्षा, दर्शन, भाषाओं और यात्रा संबंधी विषयों के लिए लाभकारी समय है।

निष्कर्ष – धनु साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) कुल मिलाकर यह सप्ताह ऊर्जा, स्पष्टता और उत्साह लाएगा। सूर्य, मंगलदेवऔर शुक्र आपके रास्ते को रोशन करेंगे, जबकि चंद्रदेव के आपकी राशि में जाने से भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह सप्ताह नए आरंभ, ताजा विचार और सार्थक प्रगति का है। उम्मीद से भरे दृष्टिकोण अपनाकर संतुलन बनाए रखेंगे और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे।