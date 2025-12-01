विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Sagittarius Horoscope December 2025: इस माह पॉजिटिव ऊर्जा से भरे होंगे धनु राशि वाले, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:07 PM (IST)

यह महीना वृश्चिक राशि में कई ग्रहों के प्रभाव से खुद को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से समझने के साथ शुरू होगा। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं धनु राशि के लिए यह महीना (Dhanu December 2025 Monthly Rashifal) कैसा रहने वाला है?  

Sagittarius Horoscope December 2025: पढ़ें धनु का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Dhanu December 2025 Monthly Rashifal: धनु मासिक राशिफल के अनुसार, दिसंबर में बदलाव, उत्साह और आगे बढ़ने की ऊर्जा रहेगी। जैसे-जैसे कई ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आत्मविश्वास, स्पष्टता और व्यक्तिगत शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। प्रारंभिक वृश्चिक राशि का गोचर खुद को परखने का अवसर देगा, जबकि मध्य माह में धनु राशि में ग्रहों का गोचर आगे बढ़ने के द्वार खोलेगा। यह माह करियर, परिवार, वित्त और व्यक्तिगत विकास में अवसर प्रदान करेगा।

परिचय

यह महीना वृश्चिक राशि में कई ग्रहों के प्रभाव से खुद को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से समझने के साथ शुरू होगा। यह समय पुरानी ऊर्जा को छोड़ने और नए, मजबूत ऊर्जा के लिए तैयारी करने में मदद करेगा। जैसे-जैसे सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल इस माह में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आप आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। धनु मासिक राशिफल व्यक्तिगत मजबूती, प्रेरणा और व्यापक अवसरों पर केंद्रित है।

धनु मासिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 31 दिसंबर)

प्रारंभ में स्वास्थ्य के लिए अधिक सोच-विचार रहेगा, क्योंकि सूर्य का वृश्चिक राशि में होने से भावनात्मक तनाव और नींद संबंधित चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। यह समय खुद की देखभाल, एकांत और भावनात्मक शुद्धि के लिए सही है। मंगल के आपकी राशि में प्रवेश से सहनशक्ति और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी, लेकिन अत्यधिक प्रयास से बचना आवश्यक है। मध्य माह में सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से प्रतिरोधक क्षमता, जीवन शक्ति और उत्साह में वृद्धि होगी। संतुलित दिनचर्या और मानसिक-शारीरिक गतिविधियों को अपनाना लाभकारी रहेगा।

धनु मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 31 दिसंबर)

परिवार और रिश्ते भावनात्मक स्पष्टता और गर्मजोशी के साथ विकसित होंगे। प्रारंभ में वृश्चिक राशि के ग्रह छिपी भावनाओं को सामने लाएंगे, जिससे सच्ची बातचीत होगी। जैसे-जैसे ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, रिश्ते अधिक पॉजिटिव, एक्सप्रेसिव और आनंददायक हो जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र के आपकी राशि में प्रवेश से स्नेह, रोमांटिक सामंजस्य और गहरी भावनात्मक संबंध बढ़ते हैं। कपल्स नई ऊर्जा और जुनून का अनुभव करेंगे, जबकि सिंगल्स अपने सच्चे स्वभाव के अनुरूप संबंध आकर्षित करेंगे।

धनु मासिक राशिफल – शिक्षा (1 से 31 दिसंबर)

महीने की शुरुआत में वृश्चिक प्रभाव से छात्रों का ध्यान और आंतरिक स्पष्टता बढ़ेगी। मंगल, सूर्य और बुध के आपकी राशि में प्रवेश से प्रेरणा और प्रदर्शन में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा, रचनात्मक विषय और उच्च शिक्षा के लिए यह माह अनुकूल है। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन या लंबे समय के शैक्षणिक लक्ष्यों की समीक्षा करने में सहायक हैं। महीने के अंत तक मानसिक स्पष्टता चरम पर होगी, जिससे शैक्षणिक सफलता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

धनु राशि के लिए दिसंबर बदलाव, गति और व्यक्तिगत बदलाव का शक्तिशाली माह है। पहला भाग खुद को समझने, उपचार और भावनात्मक स्पष्टता को प्रोत्साहित करेगा। दूसरा भाग ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृश्यता को बढ़ाएगा। रिश्ते मजबूत होंगे, वित्त सुधरेगा और करियर के अवसर स्थिर रूप से बढ़ेंगे। यह माह उम्मीद, स्पष्टता और नयी दिशा के साथ वर्ष के समापन का सन्देश दे रहा है।

उपाय

  • गुरुवार को “ॐ बृहस्पतये नमः” का जाप करें, जुपिटर की कृपा के लिए।
  • देवता को पीले फूल या हल्दी अर्पित करें, समृद्धि के लिए।
  • ज्ञान बढ़ाने के लिए छात्रों को किताबें या स्टेशनरी दान करें।
  • गुरुवार को पीला या सुनहरा आभूषण पहनें, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए।
  • ग्रह ऊर्जा के अनुकूल सुबह ध्यान करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।