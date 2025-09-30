Pisces Monthly Horoscope October 2025: मीन राशि वालों की बदलेगी तकदीर, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

मीन मासिक राशिफल (Pisces October 2025 Horoscope) करियर में एडजस्टमेंट वित्तीय मामलों में एलर्टनेस और रिश्तों में गहराई पर जोर देता है। स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई पर निरंतर ध्यान आवश्यक होगा। ध्यान योग और जल-आधारित एक्टिविटीज संतुलन और शांति बनाए रखेंगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मीन राशि का मासिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2025 मीन राशि (Pisces October 2025 Horoscope) वालों के लिए आत्मावलोकन और व्यावहारिक प्रगति का समय है। शनि का वक्री होना धैर्य, अनुशासन और स्थिर प्रयास की आवश्यकता बताता है। 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश प्रेम, रचनात्मकता और पारिवारिक जीवन में आशीर्वाद लाएगा। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मीन राशि का मासिक राशिफल।

मीन मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) महीने की शुरुआत सूर्य कन्या राशि में होगी, जिससे संबंधों और सहयोग पर ध्यान मिलेगा। बुध, शुक्र और मंगल के गोचर आपके करियर, वित्त और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करेंगे। गुरु का कर्क राशि में प्रवेश रचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा और भावनात्मक संतोष में वृद्धि करेगा। शनि का वक्री मीन राशि में होना जिम्मेदारियों की समीक्षा, अनुशासन और स्थिर प्रगति का पाठ देता है।

मीन मासिक स्वास्थ्य राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) इस महीने स्वास्थ्य के लिए सतर्कता और स्थिर देखभाल जरूरी रहेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेगा जिससे सेल्फ-केयर और रूटीन में संतुलन मिलेगा। शनि का वक्री मीन राशि में होना कभी-कभी थकान, तनाव या जोड़ों में तकलीफ ला सकता है।

9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में प्रवेश से आहार और स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रेरणा मिलेगी। 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जिससे स्टैमिना बढ़ेगी लेकिन थकान या बेचैनी भी आ सकती है। मीन मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) रिश्ते और पारिवारिक जीवन इस महीने और गहराई पाएंगे। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में रहने से साथी और परिवार के साथ संवाद बेहतर होगा। 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य का प्रवेश शेयर्ड एक्सपेरिएंसेस में वृद्धि लाएगा। 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश प्रेम, रचनात्मकता और बच्चों से जुड़ी गतिविधियों में आनंद और संतोष लाएगा।

9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में सच्चाई और वफादारी को बढ़ावा देगा। मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश से रिश्तों में इंटेंसिटी आएगी, जिससे हारमनी बनाए रखने के लिए धैर्य जरूरी होगा। मीन मासिक शिक्षा राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) अक्टूबर शिक्षा और अध्ययन में पॉजिटिव प्रभाव लाएगा। तुला राशि में बुध के होने से स्पष्टता और संवाद में मदद मिलेगी, जो वित्त, कानून या पार्टनरशिप विषयों के अध्ययन में लाभ देंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में प्रवेश से रचनात्मक कार्य, शोध और व्यावहारिक अध्ययन को बल मिलेगा।