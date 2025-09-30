विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Pisces Monthly Horoscope October 2025: मीन राशि वालों की बदलेगी तकदीर, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:00 PM (IST)

मीन मासिक राशिफल (Pisces October 2025 Horoscope) करियर में एडजस्टमेंट वित्तीय मामलों में एलर्टनेस और रिश्तों में गहराई पर जोर देता है। स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई पर निरंतर ध्यान आवश्यक होगा। ध्यान योग और जल-आधारित एक्टिविटीज संतुलन और शांति बनाए रखेंगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मीन राशि का मासिक राशिफल।

Pisces Monthly Horoscope October 2025: पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2025 मीन राशि (Pisces October 2025 Horoscope) वालों के लिए आत्मावलोकन और व्यावहारिक प्रगति का समय है। शनि का वक्री होना धैर्य, अनुशासन और स्थिर प्रयास की आवश्यकता बताता है। 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश प्रेम, रचनात्मकता और पारिवारिक जीवन में आशीर्वाद लाएगा। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मीन राशि का मासिक राशिफल।

मीन मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

महीने की शुरुआत सूर्य कन्या राशि में होगी, जिससे संबंधों और सहयोग पर ध्यान मिलेगा। बुध, शुक्र और मंगल के गोचर आपके करियर, वित्त और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करेंगे। गुरु का कर्क राशि में प्रवेश रचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा और भावनात्मक संतोष में वृद्धि करेगा। शनि का वक्री मीन राशि में होना जिम्मेदारियों की समीक्षा, अनुशासन और स्थिर प्रगति का पाठ देता है।

मीन मासिक स्वास्थ्य राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

इस महीने स्वास्थ्य के लिए सतर्कता और स्थिर देखभाल जरूरी रहेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेगा जिससे सेल्फ-केयर और रूटीन में संतुलन मिलेगा। शनि का वक्री मीन राशि में होना कभी-कभी थकान, तनाव या जोड़ों में तकलीफ ला सकता है।

9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में प्रवेश से आहार और स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रेरणा मिलेगी। 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जिससे स्टैमिना बढ़ेगी लेकिन थकान या बेचैनी भी आ सकती है।

मीन मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

रिश्ते और पारिवारिक जीवन इस महीने और गहराई पाएंगे। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में रहने से साथी और परिवार के साथ संवाद बेहतर होगा। 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य का प्रवेश शेयर्ड एक्सपेरिएंसेस में वृद्धि लाएगा। 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश प्रेम, रचनात्मकता और बच्चों से जुड़ी गतिविधियों में आनंद और संतोष लाएगा।

9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में सच्चाई और वफादारी को बढ़ावा देगा। मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश से रिश्तों में इंटेंसिटी आएगी, जिससे हारमनी बनाए रखने के लिए धैर्य जरूरी होगा।

मीन मासिक शिक्षा राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

अक्टूबर शिक्षा और अध्ययन में पॉजिटिव प्रभाव लाएगा। तुला राशि में बुध के होने से स्पष्टता और संवाद में मदद मिलेगी, जो वित्त, कानून या पार्टनरशिप विषयों के अध्ययन में लाभ देंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में प्रवेश से रचनात्मक कार्य, शोध और व्यावहारिक अध्ययन को बल मिलेगा।

18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश कला, साहित्य और उच्च शिक्षा में लाभ देगा। 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में बुध बुद्धि को तीव्र करेंगे और मनोविज्ञान, दर्शन या रिसर्च के विषयों में लाभ देंगे।

निष्कर्ष – मीन मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

अक्टूबर 2025 मीन राशि वालों के लिए विकास और सेल्फ-प्रोग्रेस्स का समय है। करियर में एडजस्टमेंट, वित्तीय मामलों में एलर्टनेस और रिश्तों में गहराई इस महीने प्रमुख रहेंगे। गुरु का कर्क राशि में प्रवेश प्रेम, रचनात्मकता और पारिवारिक जीवन में आशीर्वाद लाएगा, जबकि शनि का वक्री होना धैर्य और अनुशासन का पाठ देगा। महत्वाकांक्षा और सेल्फ-केयर में संतुलन बनाकर आप इस महीने को सार्थक उपलब्धियों और आध्यात्मिक उन्नति का बना सकते हैं।

उपाय

  • प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें जिससे शांति और स्पष्टता प्राप्त होगी।
  •  प्रत्येक सुबह सूर्य को केसर मिलाकर जल अर्पित करें जिससे vitality बढ़ेगी।
  • सोमवार को दूध, चावल या सफेद वस्त्र दान करें जिससे भावनात्मक संतुलन मिलेगा।
  •  शनि के पाठ को मजबूत करने के लिए ध्यान या मंत्र जाप करें।
  • मोती (यदि अनुकूल हो) रखें या जल के निकट समय बिताएं जिससे मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।