Monthly Career Horoscope October 2025: तुला वालों के लिए करियर में खुलेंगे नए रास्ते, बढ़ेगा आत्मविश्वास

करियर राशिफल में बताया जा रहा है कि अक्टूबर का महीना कुछ राशि के जातकों को लिए करियर की दृष्टि से शानदार रहने वाला है। वहीं कुछ जातकों को इस महीने करियर में उतार-चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (October Career Horoscope 2025) तक का मासिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने की शुरुआत सूर्य के कन्या राशि में होने से वित्त, आत्म-मूल्य और व्यावहारिक मामलों पर ध्यान रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझेदारी और सहयोग पर जोर आएगा। मासिक राशिफल Career Horoscope October 2025) दर्शाता है कि 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश परिवार और भावनात्मक स्थिरता लाएगा, जबकि महीने के अंत में मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके व्यक्तिगत और घरेलू जीवन में उत्साह और प्रेरणा बढ़ाएगा। (Monthly

सिंह मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सोच-समझकर योजना बनाने से लाभ संभव है। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आराम, विलासिता या आत्म-विकास पर खर्च बढ़ सकता है। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार या पूर्वजों से वित्तीय सहायता मिलेगी। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्चों या अधूरी डील्स में सतर्कता जरूरी होगी, विशेषकर रियल एस्टेट या गृह संबंधी मामलों में। 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साहसी वित्तीय फैसले लिए जा सकते हैं; विवेक से ये निर्णय लाभकारी होंगे।

कन्या मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) इस महीने करियर के मामले मजबूत रहेंगे, खासकर महीने के पहले हफ्तों में। कन्या राशि में सूर्य देव आपके कौशल और मेहनत को मान्यता देंगे। 3 अक्टूबर से तुला राशि में बुध देव संचार और टीमवर्क को बेहतर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य देव का तुला राशि में प्रवेश साझेदारी और सहयोग को बढ़ाएगा, जिससे आपका कैरियर नए मुकाम तक पहुँचेगा। 18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश आपके नेटवर्क को मजबूत करेगा और संपर्कों या समूह कार्य के जरिए अवसर लाएगा। 27 अक्टूबर से मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपकी महत्वाकांक्षा और फोकस को बढ़ाएगा, जबकि वक्री शनि आपको सतर्कता और समझदारी से कदम उठाने की सलाह देंगे।

तुला मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) अक्टूबर में कैरियर के अवसर मजबूत होंगे और प्रगति होगी। 3 अक्टूबर से तुला राशि में बुध देव संचार और प्रभावशाली क्षमता बढ़ाएंगे, जिससे आप दूसरों को प्रेरित करेंगे और कार्यस्थल में मजबूत कनेक्शन बनाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य देव का तुला राशि में प्रवेश आपकी पहचान, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगा। तुला मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश करियर में नई राह खोलेगा, खासकर नेतृत्व, रियल एस्टेट या पारिवारिक व्यापार में। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपका फोकस और ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य जरूरी होगा।

वृश्चिक मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) इस महीने करियर में गति और परिवर्तन आएंगे। अक्टूबर की शुरुआत में सूर्य देव कन्या राशि में नेटवर्किंग और टीमवर्क को बढ़ाएंगे, और 3 अक्टूबर से तुला राशि में बुध देव बातचीत और सहयोग में सुधार करेंगे। वृश्चिक मासिक राशिफल बताता है कि 17 अक्टूबर को सूर्य देव का तुला राशि में प्रवेश पेशेवर साझेदारी को बढ़ाएगा और कार्यस्थल पर आपके प्रभाव को मजबूत करेगा।

18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश शिक्षा, कानून, शोध या विदेश से जुड़ी संभावनाओं को बढ़ाएगा। 27 अक्टूबर से मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपकी महत्वाकांक्षा और फोकस को नई दिशा देगा, हालांकि वक्री शनि देरी के बावजूद लगातार प्रयास करने की सलाह देंगे।