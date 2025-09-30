विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Monthly Career Horoscope October 2025: करियर में नया मुकाम हासिल करेंगी ये राशियां, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:30 PM (IST)

मासिक करियर राशिफल के अनुसार अक्टूबर का महीना कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। इस महीने कुछ राशि के जातक अपने करियर में नई पहचान बना सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (October Career Horoscope 2025) तक का मासिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने की शुरुआत सूर्य कन्या राशि में होगी, जिससे संबंधों और सहयोग पर ध्यान मिलेगा। बुध, शुक्र और मंगल के गोचर आपके करियर, वित्त और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करेंगे। गुरु का कर्क राशि (Monthly Career Horoscope October 2025)  में प्रवेश रचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा और भावनात्मक संतोष में वृद्धि करेगा। शनि का वक्री मीन राशि में होना जिम्मेदारियों की समीक्षा, अनुशासन और स्थिर प्रगति का पाठ देता है।

मेष मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर–31 अक्टूबर 2025)

महीने की शुरुआत में, सूर्यदेव का कन्या राशि में होना आपके ध्यान और कार्यक्षेत्र को बढ़ाएगा, जिससे आपके कार्य संबंधी प्रोजेक्ट सफल होंगे। 3 अक्टूबर को बुधदेव का तुला राशि में प्रवेश संचार में सुधार करेगा और टीमवर्क तथा बातचीत में मदद करेगा। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव का तुला राशि में प्रवेश साझेदारी और सहयोग को प्राथमिकता देगा। 27 अक्टूबर को मंगलदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके संकल्प और ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन कार्यों को सहजता से पूरा करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरुदेव का कर्क राशि में प्रवेश संपत्ति या भूमि से जुड़े मामलों में लाभ देगा। शनिदेव की प्रतिगामी चाल सुझाव देती है कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच-समझकर कदम बढ़ाएंगे।

वृषभ मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

करियर के मामले इस महीने धीरे-धीरे सुधार लाएंगे। शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और क्रिएटिव लीडरशिप व इनोवेशन बढ़ाएंगे। 3 अक्टूबर को बुध जब तुला राशि में जाएंगे तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बेहतर होगा। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाएंगे तो काम की जगह पर तालमेल और पार्टनरशिप मजबूत करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और करियर कोलैबोरेशन व शेयर प्रोजेक्ट्स तेज़ करेंगे, नए मौके भी मिलेंगे। धैर्य और लगातार मेहनत अच्छे नतीजे देंगे, जबकि ऑफिस में अनावश्यक विवादों से बचना ज़रूरी रहेगा।

मिथुन मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

करियर के मौके इस महीने बदलते रहेंगे। 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में जाएंगे और टीमवर्क व कम्युनिकेशन को आसान बनाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाएंगे और काम व डिप्लोमेसी में बैलेंस लाएंगे। मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और कामों में फोकस और इंटेंसिटी देंगे, लेकिन डेडलाइन का दबाव भी लाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़े वेंचर्स करियर ग्रोथ दिला सकते हैं।

कर्क मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

करियर में प्रगति होगी और अवसर बढ़ेंगे, लेकिन प्राथमिकताओं का संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। महीने की शुरुआत बारीकी और सहयोग से कामयाबी लाएगी। 3 अक्टूबर को बुध के तुला राशि में आने से टीमवर्क और वार्तालाप सुगम होंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य के तुला में आने से पेशेवर जिम्मेदारियों और घरेलू जीवन में संतुलन बढ़ेगा। 18 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि में आकर सम्मान और नेतृत्व के अवसर बढ़ाएंगे। माह के अंत में मंगल वृश्चिक राशि में आकर आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाएंगे, जिससे महत्वाकांक्षी योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com,  फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com