Leo Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025: परिवार और जिम्मेदारियों पर बढ़ेगा फोकस, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह परिवर्तन, सफलता और भावनात्मक संतुलन के अवसर लाएगा। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपके आत्मविश्वास से अंतर्मुखी सोच तक ले जाएगा। केतु की मौजूदगी से अलगाव और आत्म-जागरूकता आपकी ताकत बनेंगे। तुला राशि में सूर्य संतुलन की सीख देंगे। सप्ताहांत में शुक्र का तुला राशि में गोचर आपकी आकर्षकता और सौम्यता बढ़ाएगा। आइए जानते हैं कि सिंह (Leo Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।

परिचय:

यह सप्ताह साहस और अनुकूलनशीलता का मिश्रण लेकर आएगा। चंद्रमा का धनु से मीन तक का गोचर आपकी क्रिएटिविटी को प्रोडक्टिविटी में बदलने में मदद करेगा। आपका स्वामी सूर्य तुला राशि में है, जो न्याय और डिप्लोमेसी की याद दिलाएगा। वृश्चिक राशि में मंगल फोकस और गहराई बढ़ाएंगे। सप्ताह आत्मनिरीक्षण, रिश्तों में विकास और अपने सपनों की ओर पुनः दृढ़ निश्चय का है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ऊर्जा और अनुशासन जरूरी है। धनु राशि में चंद्रमा उत्साह और शारीरिक सक्रियता बढ़ाएंगे। मकर राशि में थकान महसूस हो सकती है। आराम पर ध्यान दें। कुंभ राशि में चंद्रमा मानसिक स्पष्टता देंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करेंगे। योग, ध्यान और संतुलित भोजन व नींद आपकी ताकत बनाए रखेंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध

रिश्तों में समझ और सम्मान बढ़ेगा। धनु राशि में चंद्रमा गर्मजोशी और उत्साह लाएंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में परिवार और जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा। कुंभ राशि में मित्र और परिवार के साथ सहयोग बढ़ेगा। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा सहानुभूति और भावनात्मक निकटता बढ़ाएंगे। शुक्र का तुला राशि में गोचर प्रेम और संवाद में संतुलन लाएगा। केतु सलाह देता है कि अहंकार को छोड़कर नम्रता से रिश्तों में चलें।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा छात्रों के लिए यह सप्ताह ज्ञान और सीखने का है। धनु राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। मकर राशि में अनुशासन और फोकस मजबूत होगा। कुंभ राशि में समूह चर्चा और नए विचारों की सोच लाभदायक रहेगी। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिविटी और कल्पना को बढ़ावा देंगे। बुध देव की सहायता से एनालिटिक और अनुसंधान में सफलता मिलेगी।

निष्कर्ष:

यह सप्ताह आत्म-नियंत्रण और भावनात्मक समझ का है। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों में गोचर आपको प्रेरणा से आत्मनिरीक्षण तक ले जाएगा। सूर्य और शुक्र तुला राशि में संतुलन, प्रेम और आकर्षण बनाएंगे। अहंकार छोड़ें, करुणा और समझ से कार्य करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत इस सप्ताह भावनात्मक परिपक्वता और विवेकपूर्ण निर्णय होगी।