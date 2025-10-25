Gemini Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025: मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपके संचार, भावनाओं और संबंधों में परिवर्तन लेकर आएगा। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर नए दृष्टिकोण अपनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और दूसरों से सार्थक जुड़ाव बनाने को प्रेरित करेगा। वृश्चिक राशि में बुध और मंगल आपके दिमाग को सतर्क और सोच-समझकर काम करने वाला बनाते हैं। जबकि शुक्र देव का तुला राशि में गोचर प्रेम और क्रिएटिविटी में संतुलन लाता है। आइए जानते हैं कि मिथुन (Gemini Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय:

इस सप्ताह के ग्रह गोचर से आपका फोकस और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। चंद्रमा का चार राशियों से गोचर आपकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे तर्क और इन्टूशन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। तुला राशि में सूर्य न्याय और सहयोग को बढ़ाते हैं, और वृश्चिक राशि में मंगल आपको अपनी महत्वाकांक्षा की दिशा में लगातार प्रयास करने को प्रेरित करेगा। संचार, संबंध और व्यक्तिगत विकास में यह सप्ताह महत्वपूर्ण प्रगति लाएगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आराम और जागरूकता दोनों की मांग करेगा। धनु राशि में चंद्रमा सक्रियता और बाहरी गतिविधियों के लिए प्रेरित करेंगे। मकर राशि में चंद्रमा अनुशासन और नियमितता की आवश्यकता बताएंगे। आहार और व्यायाम पर ध्यान दें। कुंभ राशि में चंद्रमा मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देंगे; ध्यान या सामूहिक गतिविधियां मनोबल बढ़ाएंगी। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक सेंस्टिविटी बढ़ाएंगे। अधिक सोचने या नींद कम करने से बचें। शनि देव मीन राशि में आपको मानसिक अनुशासन और आत्म-देखभाल की याद दिलाते हैं।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध

रिश्तों में यह सप्ताह भावनात्मक संतोष और जुड़ाव लाएगा। धनु राशि में चंद्रमा परिवार में खुलापन और उत्साह लाएंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा विश्वसनीयता और जिम्मेदारी पर जोर देंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा दोस्तों और परिवार के साथ गहरी बातचीत और समझ बनाएंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा करुणा और सहानुभूति बढ़ाएंगे। दिल से बातचीत करने का समय। शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। प्रेम और घरेलू मामलों में संतुलन और अपनापन आएगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह प्रेरक और स्पष्टता से भरा रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और नए विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। मकर राशि में चंद्रमा फोकस और अनुशासन को बढ़ाएंगे। परीक्षा या प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अच्छा समय। कुंभ राशि में चंद्रमा सहयोग और चर्चा से सीखने में मदद करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिविटी और भावनात्मक गहराई बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में बुध देव आपकी एनालिटिक क्षमता को मजबूत करेंगे।

निष्कर्ष:

यह सप्ताह प्रगति, समझ और संतुलित क्रियाओं का है। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों में गोचर नई खोज़, फोकस, टीमवर्क और भावनात्मक समझ की ओर ले जाएगा। मंगल देव दृढ़ता बढ़ाएंगे और शुक्र देव संतुलन लाएंगे। इस सप्ताह हर निर्णय में तर्क और भावना का सही मिश्रण मिलेगा। सफलता इस सप्ताह आपकी बुद्धि और इन्टूशन पर भरोसा करने में है।