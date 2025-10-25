Taurus Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025: प्रोजेक्ट होंगे पूरे, मिलेगी गुड न्यूज, ध्यान रखें बातें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह वृष राशि वालों के लिए धैर्य, फोकस और भावनात्मक समझ को प्रमुख बनाता है। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपके जिम्मेदारियों, लक्ष्यों और रिश्तों में बदलाव लाएगा। शुक्र देव कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे, जिससे प्रेम और वित्तीय मामलों में सप्ताह के अंत तक संतुलन आएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह सप्ताह व्यावहारिकता और हृदय से किए गए प्रयास का मिश्रण लेकर आएगा। आइए जानते हैं कि वृषभ (Taurus Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल। परिचय:

यह सप्ताह आपको जमीन पर टिके रहने और भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपके पेशेवर फैसले, वित्तीय योजनाएं और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित करेगा, जिससे आप भौतिक और भावनात्मक स्थिरता दोनों पा सकेंगे। तुला राशि में सूर्य देव संतुलन और सहयोग को बढ़ाते हैं, जबकि वृश्चिक राशि में बुध और मंगल देव गहन सोच और जुनूनी प्रयासों को महत्व देते हैं।

वृष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह स्थिर रहेगा यदि आप संतुलित दिनचर्या बनाए रखें। धनु राशि में चंद्रमा शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएंगे और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करेंगे। मकर राशि में चंद्रमा आने पर थकान या तनाव महसूस हो सकता है। आराम और शरीर को पोषण दें। कुंभ राशि में चंद्रमा मानसिक स्पष्टता और स्वास्थ्य के प्रति नई सोच देंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक सेंस्टिविटी बढ़ाएंगे। भावनात्मक खाने या अनियमित नींद से बचें। शनि देव मीन राशि में आपको भावनात्मक अनुशासन बनाए रखने और हाइड्रेट रहने की याद दिलाते हैं।

वृष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध

रिश्तों में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और विकास लाएगा। धनु राशि में चंद्रमा परिवार में पाजिटिविटी और गर्मजोशी लाएंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा परिवार और जिम्मेदारियों पर जोर देंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा खुली बातचीत और समझदारी बढ़ाएंगे, खासकर दोस्तों और पार्टनर्स के साथ। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा करुणा और सहानुभूति बढ़ाएंगे। दिल से बातचीत करने का समय। शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आकर्षण और डिप्लोमेसी बढ़ेगी, जिससे प्रेम और घरेलू मामलों में संतुलन आएगा।

वृष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह प्रोडक्टिव रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा ज्ञान और नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा बढ़ाएंगे। मकर राशि में चंद्रमा फोकस और लगातार प्रयास बढ़ाएंगे। परीक्षा की तैयारी या प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अच्छा समय। कुंभ राशि में चंद्रमा सहयोग और चर्चा के माध्यम से सीखने में मदद करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में बुध देव आपकी एनालिटिक और अध्ययन क्षमता को मजबूत करेंगे। मुश्किल जानकारी आसानी से समझ आएगी।

निष्कर्ष:

यह सप्ताह संतुलन और मानसिक सतर्कता से प्रगति का है। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों में गोचर नयी खोज, अनुशासन, सहयोग और भावनात्मक समझ की ओर ले जाएगा। मंगल देव की ऊर्जा और शुक्र देव का तुला राशि में गोचर आपके लक्ष्य और दूसरों के साथ तालमेल के बीच संतुलन बनाए रखेगा।। स्थिर रहें, अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लें।