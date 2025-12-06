विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Leo Weekly Horoscope: इस सप्ताह साहस और उत्साह बढ़ेगा, पढ़ें सिंह का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:52 PM (IST)

Leo Rashifal 2025: सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) चंद्रदेव कर्क राशि से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जिससे खुद को परखने और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका आकर्षण, साहस और उत्साह बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे प्रैक्टिकल समझ और योजनाओं में परिपक्वता आएगी। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन और भावनात्मक गहराई को बढ़ावा देगा।

परिचय

सिंह जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत खुद को परखने और भावनात्मक संतुलन के साथ होती है, जब चंद्रदेव कर्क राशि में होंगे। 10–11 दिसंबर को चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास, करिश्मा और प्रेरणा बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव कन्या राशि में रहने से आपकी योजनाएं व्यवस्थित और प्रभावशाली होंगी। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का संयोजन आपके जीवन में भावनात्मक गहराई और स्थिरता लाएगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह गतिशील और संतुलित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रहेगी, जिससे पर्याप्त आराम और पोषण पर ध्यान देना आवश्यक है। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, जिससे शारीरिक गतिविधि और क्रिएटिव कार्य में उत्साह मिलेगा। मंगल की एक्टिविटी से सहनशक्ति बढ़ेगी, परंतु ज्यादा व्यायाम से बचना चाहिए। सप्ताहांत में चंद्रदेव कन्या राशि में अनुशासन, पाचन और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल — परिवार और रिश्ते

सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक समझ और अपनापन बढ़ेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव पारिवारिक संबंधों में गहराई लाएंगे। मध्य सप्ताह में आपकी करिश्मा और आत्मविश्वास रिश्तों को सकारात्मक ऊर्जा देंगे, लेकिन कभी-कभी भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव प्रैक्टिकल संवाद और स्थिरता को बढ़ावा देंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्साह और ध्यान बढ़ाने वाला रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव याद करने की शक्ति और अध्ययन में ध्यान बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में आपकी क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन में सुधार होगा, प्रतियोगिताओं और ग्रुप डिसकशंस में लाभ मिलेगा। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन, नोट्स और रिविजन के लिए अनुकूल समय देंगे। वक्री गुरुदेव ज्ञान की गहराई और पुराने विषयों को समझने में मदद करेंगे।

निष्कर्ष

यह सप्ताह सिंह जातकों के लिए भावनात्मक स्पष्टता, आत्मविश्वास और प्रैक्टिकल सुधार लाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि में चंद्रदेव का गोचर आपके आत्म-संतुलन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति आपकी क्रिएटिविटी और जुनून को बढ़ाकर मीनिंगफुल कदम उठाने में मदद करेगी। सप्ताह के अंत तक आप अधिक प्रैक्टिकल, सफल और अपने लक्ष्यों से जुड़ा महसूस करेंगे।

उपाय

a) प्रतिदिन “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।
b) रविवार को सूर्यदेव को लाल फूल अर्पित करें, आपको स्पष्टता और ऊर्जा मिलेगी।
c) सोने या तांबे का आभूषण पहनें, साहस और करिश्मा बढ़ेगा।
d) घर के पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।
e) प्रतिदिन प्राणायाम या ध्यान करें, भावनात्मक स्थिरता मिलेगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।