विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Cancer Weekly Horoscope: यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा, पढ़ें कर्क का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:36 PM (IST)

इस सप्ताह कर्क जातकों के लिए शुरुआत चंद्रदेव के अपनी ही राशि में रहने से होगी, जिससे आपको भावनात्मक स्पष्टता और नियंत्रण की अनुभूति मिलेगी। एस्ट्रोपत् ...और पढ़ें

prefferd source google
Hero Image

Cancer Rashifal 2025: कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) चंद्रदेव आपके ही राशि से अपना गोचर शुरू करेंगे, जिससे भावनात्मक ऊर्जा मजबूत होगी। पूरा सप्ताह आत्मविश्वास, रिश्तों में गहराई और प्रैक्टिकल सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। वृश्चिक राशि में ग्रहों का प्रभाव आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। आप कई क्षेत्रों में अधिक जुनूनी, केंद्रित और इन्टूशनी महसूस करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

इस सप्ताह कर्क जातकों के लिए शुरुआत चंद्रदेव के अपनी ही राशि में रहने से होगी, जिससे आपको भावनात्मक स्पष्टता और नियंत्रण की अनुभूति मिलेगी। जैसे-जैसे चंद्रदेव सिंह फिर कन्या राशि से गुजरेंगे, आपकी ऊर्जा आत्म-चिंतन से आत्मविश्वास और फिर कार्यक्षमता की ओर बढ़ेगी। वृश्चिक राशि का ग्रहयोग आपकी दृढ़ता और क्रिएटिव क्षमता को बढ़ाएगा।

Kark

कर्क साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिए सप्ताह सकारात्मक और गतिशील रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक संतुलन, विश्राम और पोषण पर ध्यान रहेगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव ऊर्जा और जोश बढ़ाएंगे, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव आपको सेल्फ-केयर, पाचन और सही मात्रा में पानी पीने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। थोड़ी संवेदनशीलता दिख सकती है, लेकिन संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से आप बेहतर महसूस करेंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल — परिवार और रिश्ते

सप्ताह का आरम्भ प्रेम, गर्मजोशी और भावनात्मक स्पष्टता के साथ होगा। आपकी ही राशि में चंद्रदेव की उपस्थिति पारिवारिक संबंधों में गहरा अपनापन लाएगी। वृश्चिक का प्रभाव प्रेम संबंधों को गहराई, नजदीकी और सच्ची बातचीत की ओर ले जाएगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव खुशनुमा बातचीत ला सकते हैं या हल्की ईगो भी संभव हैं, परंतु ये पल रिश्तों की अपेक्षाएं स्पष्ट करने में मदद करेंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव प्रैक्टिकल समाधान और शांतिपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ध्यान और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी याद करने की शक्ति को मजबूत करेंगे और अध्ययन में शांति देंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव प्रेजेंटेशनस, ग्रुप डिसकशंस और क्रिएटिव असाइनमेंट्स में आपका उत्साह बढ़ाएंगे। 12–14 दिसंबर के दौरान कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन, नोट्स की व्यवस्था और रिविजन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय देंगे। आपकी राशि के पीछे वक्री गुरुदेव पुराने विषयों को दोबारा समझने और गहराई से पढ़ने में सहायता देंगे।

निष्कर्ष

यह सप्ताह कर्क जातकों के लिए भावनात्मक शक्ति, स्पष्टता और स्थिर प्रगति लाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि में चंद्रदेव का गोचर आपका आत्मविश्वास, भीतर का संतुलन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। वृश्चिक का प्रभाव आपकी क्रिएटिविटी और जुनून को बढ़ाकर आपको मीनिंगफुल कदम उठाने की दिशा देगा। सप्ताह के अंत तक आप प्रैक्टिकल, सफल और अपने लक्ष्यों से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे।

उपाय

a) प्रतिदिन “ॐ चन्द्राय नमः” का जाप करें, भावनात्मक संतुलन मिलेगा।
b) सोमवार रात चंद्रदेव को सफेद फूल चढ़ाएं, मानसिक शांति बढ़ेगी।
c) सफेद या चांदी का आभूषण पहनें, चंद्रदेव की ऊर्जा मजबूत होगी।
d) अपने पास मोती या मूनस्टोन रखें, मन शांत और स्पष्ट रहेगा।
e) प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट माइंडफुलनेस या ध्यान करें।

यह भी पढ़ें- Gemini Weekly Horoscope: सेल्फ-केयर पर ध्यान दें, पढ़ें मिथुन का राशिफल

यह भी पढ़ें- Taurus Weekly Horoscope: प्रयास से अच्छे परिणाम मिलेंगे, पढ़ें वृषभ का राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।