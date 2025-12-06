विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Gemini Weekly Horoscope: सेल्फ-केयर पर ध्यान दें, पढ़ें मिथुन का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:22 PM (IST)

यह सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर स्थिर लेकिन सचेत रहने वाला रहेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rash ...और पढ़ें

Gemini Rashifal 2025: मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) मिथुन जातकों को आत्मचिंतन और प्रोडक्टिविटी का संतुलित अनुभव मिलेगा। आपकी राशि में वक्री गुरुदेव आपको महत्वपूर्ण निर्णयों पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि में चंद्रदेव का गोचर आपके वित्त, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। वृश्चिक राशि में ग्रह आपके काम और दिनचर्या पर गहरी एकाग्रता दिलाएंगे।

परिचय

इस सप्ताह मिथुन को विचारशील लेकिन प्रगतिशील ऊर्जा मिलेगी। आपकी राशि में वक्री गुरुदेव आपको स्वयं का मूल्यांकन करने की प्रेरणा देंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपके दैनिक कार्यों में अनुशासन बढ़ाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि में चंद्रदेव पूरे सप्ताह आपके भावनात्मक निर्णयों और प्राथमिकताओं को दिशा देंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

यह सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर स्थिर लेकिन सचेत रहने वाला रहेगा। वृश्चिक का प्रभाव आपके भोजन, दिनचर्या और आदतों को सुधारने की प्रेरणा देगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं, जिससे बेचैनी या क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे आप हल्की गतिविधियों या क्रिएटिव कार्यों में शामिल होंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव आपको खानपान, पाचन और सेल्फ-केयर पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। पर्याप्त जल, हल्का भोजन और अनुशासन से सुधार मिलेगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल — परिवार और संबंध

इस सप्ताह आपके संबंध सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, जिससे घर में अपनापन और गर्मजोशी बढ़ेगी। आपकी राशि में वक्री गुरुदेव आपको रिश्तों में अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपके एक्सप्रेशन को सहज बनाएंगे, जिससे परिवार और साथी के साथ बातचीत आनंदमय होगी। वृश्चिक में शुक्रदेव गहरी और सच्ची बातचीत करवाएंगे, जिससे छिपी भावनाएं स्पष्ट होंगी। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव घर में सहयोग और प्रैक्टिकल समर्थन बढ़ाएंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह केंद्रित और अनुशासित रहेगा। वृश्चिक में बुधदेव आपकी स्मरण शक्ति और एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव अध्ययन में ध्यान और स्थिरता देंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव प्रेजेंटेशनस और समूह चर्चाओं में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव संगठन, पुनरावृत्ति और लंबित कार्य पूरे करने के लिए उत्तम समय बनाएंगे। धीमी लेकिन स्थिर प्रगति आपको अच्छे परिणाम देगी।

निष्कर्ष

यह सप्ताह मिथुन जातकों के लिए विचारशील और प्रोडक्टिव रहेगा। चंद्रदेव का गोचर आपके भावनात्मक और प्रैक्टिकल निर्णयों को दिशा देगा। आपकी राशि में वक्री गुरुदेव आपकी योजनाओं की गहन समीक्षा करवाएंगे। वृश्चिक का प्रभाव काम और रिश्तों में अनुशासन और ईमानदारी लाएगा। सप्ताह के अंत तक आप अधिक संगठित, जागरूक और स्पष्ट महसूस करेंगे।

उपाय

a) “ॐ बुधाय नमः” का रोज जाप करें, बुधदेव का शुभ फल मिलेगा।
b) बुधवार शाम घी का दीपक जलाएं, मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी।
c) हरा वस्त्र या गहने पहनें, एकाग्रता बढ़ेगी।
d) अपनी स्टडी डेस्क साफ रखें, ध्यान और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
e) तुलसी का सेवन करें, स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन मिलेगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।