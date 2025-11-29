Leo Weekly Horoscope: करियर में मिलेगा जबरदस्त फायदा, पढ़ें सिंह का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सिंह साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल एक शक्तिशाली हफ्ते का संकेत देता है, जिसमें भावनात्मक और ऊर्जावान ग्रहों की गतिविधियां परिवर्तन लाएंगी। चंद्रदेव मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होकर गुजरेंगे, जिससे प्रेरणा और खुद को परखने की लहरें आएंगी। बुध और मंगल के धनु राशि में प्रवेश और शुक्र के वृश्चिक में जाने से आपको नई आत्मविश्वास, भावनात्मक गहराई और रणनीतिक समझ मिलेगी।

परिचय सिंह साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते मजबूत प्रेरणा के साथ शुरू होता है। शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि से गुजरते हैं, जो नेतृत्व की भावना और साहसिक कदम बढ़ाने का संकेत देते हैं। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ता है, वृषभ राशि की स्थिर ऊर्जा और मिथुन राशि की बौद्धिक हलचल आपको भावनात्मक और मानसिक संतुलन देती है। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। इन ग्रहों की चाल रचनात्मकता, करियर में वृद्धि, भावनात्मक जुड़ाव और आपकी आंतरिक शक्ति को उभारती है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर) स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह दोबारा ऊर्जा से भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष और वृषभ राशि में शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएंगे, पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मिथुन राशि में चंद्रदेव मेन्टल एक्टिवनेस ला सकते हैं, इसलिए ब्रेक लेना और ओवरवर्क से बचना महत्वपूर्ण है। वृश्चिक में शुक्रदेव भावनात्मक हीलिंग को प्रोत्साहित करेंगे। मंगल का धनु राशि में प्रवेश सहनशक्ति और उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक शांति मिलेगी और आराम, हाइड्रेशन और पोषण पर ध्यान देना लाभकारी होगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर) रिश्तों में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई, गर्मजोशी और सार्थक बातचीत का है। वृश्चिक राशि में शुक्रदेव अंतरंग रिश्तों को मजबूत करेंगे। धनु राशि में बुधदेव संवाद को स्पष्ट और आत्मविश्वासी बनाएंगे। वक्री गुरुदेव पुराने मित्रों या अधूरे रिश्तों को फिर से सामने ला सकते हैं, जिससे भावनात्मक समापन या दोबारा जुड़ाव संभव होगा। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से सहानुभूति और पारिवारिक जुड़ाव बढ़ेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शैक्षणिक प्रगति और फोकस का है। बुध के धनु राशि में प्रवेश से बुद्धिमत्ता, याद रखने की क्षमता और रणनीतिक सोच बढ़ेगी। मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा और समझ को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। चंद्रदेव मिथुन राशि में जिज्ञासा और बौद्धिक उत्सुकता बढ़ाएंगे। वृश्चिक में शुक्रदेव ध्यान और लगन को बढ़ाएंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से शांति और स्पष्टता मिलती है, जिससे अध्ययन में सुधार होगा।