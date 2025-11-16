Capricorn Weekly Horoscope: काम से छोटे-छोटे ब्रेक लें, पढ़ें मकर का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 17 to 23 November 2025) मकर राशि वालों के लिए अनुशासन, भावनात्मक समझदारी और विकास का रहेगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, शुरुआत में पेशेवर रिश्तों में संतुलन और सहयोग बढ़ेगा, मध्य में आप अपने लक्ष्यों और भावनात्मक पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे, और सप्ताह के अंत में आत्मविश्वास तथा सोच में विस्तार आएगा। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे आपके लंबे समय के लक्ष्य, मित्रता और कार्यशैली पर दोबारा विचार का समय बनेगा।

आपके स्वामी ग्रह शनि देव मीन राशि में वक्री रहेंगे, जो आपको धैर्य, नियंत्रण और शक्ति देंगे। यह सप्ताह आपको स्थिर प्रगति और मानसिक स्पष्टता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। परिचय मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह सोच-समझकर योजनाएं बनाने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का है। 17 से 19 नवंबर तक जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब आपका ध्यान करियर, प्रतिष्ठा और कार्यस्थल पर संबंधों को संतुलित करने पर रहेगा। 20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब आप अपने लक्ष्यों और जीवन की दिशा पर गहराई से विचार करेंगे। यह समय खुद को परखने और रणनीति पर काम करने का रहेगा। 22 नवंबर की दोपहर से 23 नवंबर तक जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तो आपके अंदर नयी सोच और प्रेरणा जागेगी।

वक्री बुध कुछ भ्रम या बातचीत में देरी ला सकते हैं, लेकिन मंगल आपकी दृढ़ता को बढ़ाएंगे, जबकि शुक्र देव तुला राशि में रहकर आपके पेशेवर आकर्षण और मिलनसार वाली छवि को मजबूत करेंगे। यह सप्ताह धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने, योजनाओं को दोबारा बनाने और सफलता की नई नींव रखने का सही समय है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते आराम और मानसिक शांति पर ध्यान दें। सप्ताह की शुरुआत में, तुला राशि में चंद्रमा शारीरिक संतुलन और मानसिक स्थिरता बनाएंगे। हल्की कसरत और आराम लाभकारी रहेगा। मध्य सप्ताह में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के समय, भावनात्मक तनाव - थकान या तनाव संबंधी समस्याएं ला सकता है। ध्यान और नींद की गुणवत्ता बनाए रखें। मंगल देव आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। इसे क्रिएटिव गतिविधियों में लगाएं। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। ऊर्जा और उत्साह लौटेगा। बाहरी गतिविधियों में शामिल हों, खूब पानी पिएं और हल्का, पौष्टिक आहार लें।

मकर साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस सप्ताह में रिश्तों में भावनात्मक स्पष्टता और दोबारा जुड़ाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में, तुला राशि में चंद्रमा पारिवारिक मेलजोल बढ़ाएंगे। शांतिपूर्ण बातचीत और मतभेद सुलझाने के लिए यह अनुकूल समय है। मध्य सप्ताह में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के समय, भावनाएं गहरी होंगी और पुराने अनुभव याद आ सकते हैं। बुध देव वक्री होने से पुरानी बातें वापस आ सकती हैं। आप समझदारी के साथ इन्हें संभाल लेंगे। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। हंसी और हल्कापन लौटेगा। प्रियजनों के साथ मजबूत संबंध बनेंगे। बातचीत और समझ से प्रेम संबंधों में भी लाभ होगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह ध्यान और अनुशासन का है। सप्ताह की शुरुआत में, तुला राशि में चंद्रमा समूह चर्चा और सहयोगी अध्ययन को समर्थन देंगे। मध्य सप्ताह में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा गहरी एकाग्रता और अनुसंधान क्षमता बढ़ाएंगे। मुश्किल विषयों के लिए यह समय अनुकूल है। बुध देव वक्री होने से कम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है, इसलिए स्पष्टता और नियमितता बनाए रखें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। जिज्ञासा बढ़ेगी और नई विषयों के लिए यह समय उत्तम रहेगा।

निष्कर्ष: मकर साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) यह सप्ताह पुराने और नयेपन का मिश्रण है। तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा का गोचर आपके भावनात्मक सफर को दर्शाता है, जिम्मेदारियों का संतुलन, परिवर्तन और नई प्रेरणा। बुध देव वक्री होने से निर्णय लेने से पहले समीक्षा आवश्यक है। मंगल देव आपके लक्ष्य मजबूत करेंगे, जबकि शुक्र और शनि देव सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। सप्ताह के अंत तक आप अधिक स्थिर और स्पष्ट महसूस करेंगे।