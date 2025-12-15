विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Capricorn Weekly Horoscope: रिश्ते और करियर दोनों में होगी तरक्की, पढ़ें मकर का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:18 PM (IST)

मकर राशि के जातक इस सप्ताह खुद को परखने और शांत सशक्तिकरण का अनुभव करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह ( ...और पढ़ें

Capricorn Rashifal 2025: मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) आप खुद को परखने, अनुशासन और धीरे-धीरे परिवर्तन का अनुभव करेंगे। चंद्रदेव तुला राशि से वृश्चिक राशि और फिर धनु राशि में यात्रा करेंगे। सप्ताह की शुरुआत करियर संतुलन पर होगी, मध्य में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और सप्ताहांत में आध्यात्मिक चिंतन और आत्मसुधार का समय आएगा।

सूर्य का धनु राशि में प्रवेश और शुक्र का बाद में आना, आंतरिक नवीनीकरण का संकेत देगा। बुध वृश्चिक राशि में आपकी रणनीतिक सोच को तेज करेंगे, और मीन राशि में शनि संवाद और प्रैक्टिकल योजना में स्पष्टता बढ़ाएंगे।

परिचय

मकर राशि के जातक इस सप्ताह खुद को परखने और शांत सशक्तिकरण का अनुभव करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल में संतुलन और जिम्मेदारियों का प्रबंधन आसान होगा। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे, जिससे भावनात्मक स्पष्टता और लंबे समय के लक्ष्यों की परिभाषा होगी।

सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खुद को परखने, आध्यात्मिक विकास और उपचार को बढ़ावा मिलेगा। यह सप्ताह तैयारी, योजना और आंतरिक पुनर्संरेखण के लिए अनुकूल रहेगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह आप विश्राम, भावनात्मक स्थिरता और ध्यानपूर्वक दिनचर्या पर ध्यान देंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में संतुलित आदतों और हल्की देखभाल को बढ़ावा देगा। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनाओं को तीव्र करेंगे, जिससे मानसिक थकान या अधिक सोच हो सकती है। ध्यान, जर्नलिंग और प्रकृति में समय बिताने से ऊर्जा स्थिर रहेगी। चंद्रदेव जब धनु राशि में जाएंगे, आपका शरीर अधिक आराम की मांग करेंगे। यह समय हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल रहेगा। मंगलदेवके प्रभाव से शारीरिक मेहनत में संयम बनाए रखना जरूरी होगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह आप परिवार और रिश्तों में अर्थपूर्ण, खुद को परखने और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में परिवार में सामंजस्य बनाएंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संतुलित करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनात्मक बंधन गहरे होंगे। यह समय दिल की बातें साझा करने और गलतफहमियों को सुलझाने के लिए उपयुक्त रहेगा। 20 दिसंबर को शुक्र के धनु राशि में प्रवेश के साथ आप भावनात्मक उपचार, क्षमा और गहरे जुड़ाव पर ध्यान देंगे। विवाहित कपल्सशांत समय बिताएंगे, जबकि सिंगल्स पुराने संबंधों से संपर्क कर सकते हैं। राहु कुम्भ राशि में परिवार में वित्तीय चर्चाओं को उजागर करेंगे, और केतु सिंह राशि में भावनात्मक इन्टूशन बढ़ाएंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह संरचित अध्ययन और गहन ध्यान का समय है। बुध वृश्चिक राशि में विश्लेषण क्षमता बढ़ाएंगे, जिससे शोध आधारित विषयों में छात्रों को लाभ मिलेगा। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में फोकस और दृढ़ता बढ़ाएंगे, जिससे जटिल विषयों की समीक्षा अच्छी तरह होगी। चंद्रदेव जब धनु राशि में जाएंगे, छात्र खुद को परखने करेंगे और विचारशील अध्ययन करेंगे। यह समय नए विषयों में जल्दी कूदने की बजाय योजना बनाने और तैयारी करने के लिए उपयुक्त है। ध्यान और स्ट्रेचिंग अभ्यास से स्पष्टता और याददाश्त बढ़ेगी।

निष्कर्ष – मकर साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

कुल मिलाकर यह सप्ताह खुद को परखने, योजना बनाने और भावनाओं में स्थिरता लाने का रहेगा। चंद्रदेव की तुला, वृश्चिक और धनु राशि की यात्रा संतुलन, गहराई और आध्यात्मिक स्पष्टता को बढ़ाएगी। सूर्य और शुक्र की धनु राशि में स्थिति मन में सुकून लाएगी और भविष्य के लिए तैयार करेगी। अनुशासन, भावनात्मक जागरूकता और विचारशील निर्णय से आप सप्ताह को स्थिरता और समझदारी के साथ पूरा करेंगे।

उपाय

a) “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करें, शनिदेव की ऊर्जा मजबूत होगी।
b) सुरक्षा और स्थिरता के लिए शनिवार को तिल या काले वस्त्र का दान करें।
c) शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मन शांत होगा।
d) छोटे अमेथिस्ट या ओनेक्स क्रिस्टल का उपयोग करके जमीनी ऊर्जा बनाए रखें।
e) स्पष्टता और मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।