Capricorn Horoscope January 2026: मकर राशि वालों को मानसिक तनाव से मिलेगा छुटकारा, पढ़ें मासिक राशिफल

Capricorn Horoscope January 2026: मकर राशि मासिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Capricorn January Monthly Rashifal: मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 साल के सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक रहेगा। 14 जनवरी को सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपका आत्मबल, पहचान और आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा।

मध्य महीने के आसपास मंगल, शुक्र और बुध का आपकी ही राशि में होना इस महीने को और शक्तिशाली बनाएगा। यह मासिक राशिफल नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और निर्णायक कदमों पर जोर देगा।

महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान आत्ममंथन, पुराने मामलों के समापन और भीतर से तैयारी करने का समय रहेगा। मध्य महीने में सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपका प्रथम भाव सक्रिय होगा।

इससे नई ऊर्जा, आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और अधिकार की भावना बढ़ेगी। सूर्यदेव आत्म-विकास की मुख्य शक्ति बनेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति भी महत्वाकांक्षा और लंबे समय की योजना को मजबूत करेगी। इस कारण यह महीना नई शुरुआत के लिए खास रहेगा।

स्वास्थ्य – मकर मासिक राशिफल

  • इस महीने स्वास्थ्य और ऊर्जा का सीधा संबंध सूर्यदेव से रहेगा। शुरुआत में, जब सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, तब मानसिक तनाव या आराम की कमी से ऊर्जा घट-बढ़ सकती है।
  • मध्य महीने के बाद सूर्यदेव और 16 जनवरी के बाद मंगलदेव के मकर राशि में आने से शारीरिक ताकत और सहनशक्ति बढ़ेगी। हालांकि जरूरत से ज्यादा काम करने पर जोड़ों में दर्द, थकान या अकड़न हो सकती है।
  • मीन राशि में शनि भावनात्मक संवेदनशीलता दिखाएंगे, भले ही बाहर से आप मजबूत दिखें। यह राशिफल संतुलित दिनचर्या और पूरा आराम लेने की सलाह देता है।

परिवार और रिश्ते – मकर मासिक राशिफल

  • रिश्तों में इस महीने खुद की पहचान और जिम्मेदारी का असर रहेगा। महीने के पहले हिस्से में, जब सूर्यदेव बारहवें भाव में रहेंगे, तब आप थोड़ा अंदरूनी सोच में रह सकते हैं या भावनात्मक रूप से दूरी महसूस कर सकते हैं।
  • मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर आपको रिश्तों में ज्यादा स्पष्ट बनाएंगे, जिससे कभी-कभी आप हावी लग सकते हैं। 13 जनवरी के बाद शुक्रदेव इस सख्ती को नरम करेंगे और रिश्तों में समझदारी व कमिटमेंट बढ़ाएंगे।
  • सिंह राशि में केतु अहंकार और नियंत्रण छोड़ने की सीख देंगे। यह राशिफल विनम्रता और भावनात्मक खुलेपन की सलाह देता है, जिससे पारिवारिक और प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
शिक्षा – मकर मासिक राशिफल

  • विद्यार्थियों के लिए यह महीना आत्मविश्वास और अनुशासन सिखाने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में ध्यान भटक सकता है, इसलिए नए विषय शुरू करने से बेहतर होगा कि पुराने पाठ दोहराए जाएं।
  • 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर एकाग्रता, याददाश्त और मेहनत की ताकत बढ़ाएंगे। 17 जनवरी के बाद बुधदेव विश्लेषणात्मक पढ़ाई में मदद करेंगे। गुरु के वक्री होने से पहले से सीखी हुई चीजों को निखारना फायदेमंद रहेगा।
  • शनि के कारण कभी-कभी आत्म-संदेह आ सकता है, लेकिन लगातार मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। यह राशिफल नियमित और व्यवस्थित पढ़ाई की सलाह देता है।

निष्कर्ष – मकर मासिक राशिफल

कुल मिलाकर जनवरी 2026 आत्म-शक्ति और नई शुरुआत का महीना रहेगा। सूर्यदेव के आपकी राशि में आने से आत्मविश्वास, स्पष्टता और नेतृत्व की भावना तेजी से बढ़ेगी। कई ग्रहों का सहयोग आपको लक्ष्य दोबारा तय करने, जिम्मेदारी लेने और ईमानदारी से आगे बढ़ने का मौका देगा। सफलता अनुशासन, विनम्रता और लगातार मेहनत से मिलेगी। यह बात इस मासिक राशिफल में साफ दिखाई देती है।

उपाय – मकर मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

  • रोज “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।
  • नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें।
  • हर काम में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें।
  • जरूरत से ज्यादा काम करने से बचेंगे और शरीर की सीमाओं का सम्मान करें।
  • शनिवार को शनि के लिए काले तिल या तेल का दान करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com