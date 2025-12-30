Capricorn Horoscope January 2026: मकर राशि वालों को मानसिक तनाव से मिलेगा छुटकारा, पढ़ें मासिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Capricorn January Monthly Rashifal: मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 साल के सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक रहेगा। 14 जनवरी को सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपका आत्मबल, पहचान और आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा।

मध्य महीने के आसपास मंगल, शुक्र और बुध का आपकी ही राशि में होना इस महीने को और शक्तिशाली बनाएगा। यह मासिक राशिफल नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और निर्णायक कदमों पर जोर देगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान आत्ममंथन, पुराने मामलों के समापन और भीतर से तैयारी करने का समय रहेगा। मध्य महीने में सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपका प्रथम भाव सक्रिय होगा।

इससे नई ऊर्जा, आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और अधिकार की भावना बढ़ेगी। सूर्यदेव आत्म-विकास की मुख्य शक्ति बनेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति भी महत्वाकांक्षा और लंबे समय की योजना को मजबूत करेगी। इस कारण यह महीना नई शुरुआत के लिए खास रहेगा।