Aquarius Horoscope January 2026: नए साल से कुंभ राशि वालों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, इन बातों का रखें खास ख्याल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aquarius January Monthly Rashifal: मासिक राशिफल के अनुसार, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे आपके एकादश भाव यानी लाभ, नेटवर्क और भविष्य की योजनाएं सक्रिय होंगी। सामाजिक सर्कल और पेशेवर संपर्कों से पहचान मिल सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपका द्वादश भाव प्रभावी होगा। यह भाव एकांत, खुद को परखने और पुराने बोझ छोड़ने से जुड़ा है। इस समय सूर्यदेव आपको अनावश्यक जिम्मेदारियों से दूरी बनाने की प्रेरणा देंगे। भीतर से खुद को रिचार्ज करना और आने वाले समय की तैयारी करना जरूरी रहेगा।

स्वास्थ्य – कुंभ मासिक राशिफल स्वास्थ्य के मामले में यह महीना ऊर्जा और आराम के संतुलन का है। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे ऊर्जा सामान्य रहेगी। हालांकि ज्यादा सामाजिक गतिविधियों से थकान महसूस हो सकती है।

मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आने से शरीर को आराम, डिटॉक्स और भावनात्मक हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। मीन राशि में शनिदेव भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा।

मंगलदेव सहनशक्ति देंगे, लेकिन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें। यह राशिफल ध्यान, पर्याप्त विश्राम और स्वस्थ सीमाएं बनाने की सलाह देता है। परिवार और रिश्ते – कुंभ मासिक राशिफल