Aquarius Horoscope January 2026: नए साल से कुंभ राशि वालों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, इन बातों का रखें खास ख्याल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aquarius January Monthly Rashifal: मासिक राशिफल के अनुसार, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे आपके एकादश भाव यानी लाभ, नेटवर्क और भविष्य की योजनाएं सक्रिय होंगी। सामाजिक सर्कल और पेशेवर संपर्कों से पहचान मिल सकती है।
14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपका द्वादश भाव प्रभावी होगा। यह भाव एकांत, खुद को परखने और पुराने बोझ छोड़ने से जुड़ा है। इस समय सूर्यदेव आपको अनावश्यक जिम्मेदारियों से दूरी बनाने की प्रेरणा देंगे। भीतर से खुद को रिचार्ज करना और आने वाले समय की तैयारी करना जरूरी रहेगा।
स्वास्थ्य – कुंभ मासिक राशिफल
- स्वास्थ्य के मामले में यह महीना ऊर्जा और आराम के संतुलन का है। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे ऊर्जा सामान्य रहेगी। हालांकि ज्यादा सामाजिक गतिविधियों से थकान महसूस हो सकती है।
- मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आने से शरीर को आराम, डिटॉक्स और भावनात्मक हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। मीन राशि में शनिदेव भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा।
- मंगलदेव सहनशक्ति देंगे, लेकिन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें। यह राशिफल ध्यान, पर्याप्त विश्राम और स्वस्थ सीमाएं बनाने की सलाह देता है।
परिवार और रिश्ते – कुंभ मासिक राशिफल
- रिश्तों में यह महीना थोड़ी दूरी और खुद को परखने का रहेगा। सूर्यदेव के धनु राशि में रहते हुए सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा। दोस्त और परिचित खुशी देंगे।
- मकर राशि में सूर्यदेव के प्रवेश के बाद आप ज्यादा शांत और अंतर्मुखी हो सकते हैं। आपको अकेले समय की जरूरत महसूस होगी। यह टकराव का संकेत नहीं है, बल्कि भावनात्मक स्पेस की मांग है।
- शुक्रदेव रिश्तों में नरमी और स्नेह बनाए रखेंगे। सिंह राशि में केतुदेव अहंकार से जुड़ी अपेक्षाएं छोड़ने की सीख देंगे। यह राशिफल साफ बातचीत करने की सलाह देता है, ताकि गलतफहमियां न बनें।
शिक्षा – कुंभ मासिक राशिफल
- विद्यार्थियों के लिए यह महीना दोहराव और तैयारी का है। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर समूह अध्ययन, साझा पढ़ाई और भविष्य के लक्ष्य तय करने में मदद करेंगे।
- 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर रिवीजन, रिसर्च और गहरी तैयारी का समर्थन करेंगे। नया शुरू करने से ज्यादा पुरानी चीजों को मजबूत करना फायदेमंद रहेगा।
- मिथुन राशि में गुरु के वक्री होने से पुरानी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। मीन राशि में शनिदेव आत्म-संदेह ला सकते हैं, लेकिन अनुशासन से आत्मविश्वास लौट आएगा। शांत माहौल में पढ़ाई करना बेहतर रहेगा।
निष्कर्ष – कुंभ मासिक राशिफल
कुल मिलाकर जनवरी 2026 खुद को परखने, समापन और तैयारी का महीना है। महीने के पहले हिस्से में सामाजिक जुड़ाव रहेगा, लेकिन मध्य महीने के बाद भीतर की दुनिया ज्यादा सक्रिय होगी। बाहरी प्रगति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन आंतरिक स्पष्टता और भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी। आराम और आत्मचिंतन को महत्व देकर आप आने वाले नए चरण के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। यह बात इस मासिक राशिफल में साफ दिखाई देती है।
उपाय – कुंभ मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)
- राहुदेव की ऊर्जा संतुलित करने के लिए “ॐ राहवे नमः” मंत्र का जप करें।
- सूर्य नमस्कार हल्के और संतुलित तरीके से करें।
- ध्यान या एकांत में समय बिताकर मानसिक स्पष्टता बढ़ाएं।
- अनावश्यक खर्च से बचें और आर्थिक अनुशासन रखें।
- भावनात्मक संतुलन के लिए अमेथिस्ट क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं।
