विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Capricorn Monthly Horoscope November 2025: लगन से अच्छे नतीजे मिलेंगे, पढ़ें मासिक राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:16 PM (IST)

यह महीना (Capricorn November 2025 Horoscope) सूर्य के तुला राशि में होने से शुरू होगा, जो करियर, वित्त और निजी जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा देगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मकर राशि का मासिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Capricorn Monthly Horoscope November 2025: मकर राशि का मासिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (Capricorn November 2025 Horoscope) धैर्य, भावनात्मक संतुलन और समझदारी से निर्णय लेने पर जोर देता है। सूर्य के तुला राशि से वृश्चिक राशि में परिवर्तन और बुध के वक्री होने के साथ, यह समय अपने लक्ष्यों को दोबारा रिव्यु करने, योजनाओं को बेहतर करने और लंबे समय तक विकास पर ध्यान देने का है। इस मासिक राशिफल में दृढ़ता, व्यावहारिकता और भावनात्मक जागरूकता को सफलता की कुंजी बताया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

यह महीना सूर्य के तुला राशि में होने से शुरू होगा, जो करियर, वित्त और निजी जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा देगा। 16 नवम्बर को जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब आप खुद के बारे में सोचेंगे और अपने भावनाओं में बदलाव महसूस करेंगे। 23 नवम्बर से बुध वक्री होकर वृश्चिक से तुला राशि में लौटेंगे, जिससे आपको पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने और योजनाओं को नए नजरिए से समझने का मौका मिलेगा। यह मासिक राशिफल पूरे नवंबर में समझदारी और सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह देता है।

Makar

स्वास्थ्य – मकर मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025)

स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या पर ध्यान रखना आवश्यक है। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा कार्य या तनाव से थकान या मानसिक दबाव हो सकता है। सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं पर ध्यान देने का संकेत देता है। मासिक राशिफल सुझाव देता है कि हल्का व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार अपनाएं। 23 नवम्बर को बुध देव के वक्री होने से नींद या तनाव से जुड़ी छोटी परेशानियां संभव हैं। दिनचर्या और संयम बनाए रखना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। 28 नवम्बर को जब शनि देव मार्गी होंगे, तब अनुशासन और फोकस से शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार आएगा।

परिवार और संबंध – मकर मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025)

यह महीना पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तुला राशि में स्थित सूर्य देव शुरुवात में सामंजस्य और समझ को बढ़ावा देंगे, जबकि मध्य माह में वृश्चिक राशि में सूर्य देव गहराई भरी भावनात्मक बातचीत को प्रेरित करेंगे। 23 नवम्बर से बुध देव के वक्री होने से प्रियजनों के साथ कुछ गतलफहमियां संभव हैं। बातचीत में धैर्य और सहानुभूति अपनाएं। कपल्स को खुली बातचीत से संबंध मजबूत होंगे, वहीं सिंगल्स के लिए पुराने संबंध दुबारा जुड़ सकते हैं। विश्वास और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान दें।

शिक्षा – मकर मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025)

विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए यह महीना फोकस और अनुशासन पर आधारित रहेगा। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर फोकस और एनालिटिकल क्षमता को बढ़ाएंगे, जबकि सूर्य देव स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करेंगे। मासिक राशिफल चेतावनी देता है कि 23 नवम्बर के बाद बुध देव के वक्री होने से ध्यान भटक सकता है। इसलिए नए विषय शुरू न करें और रिवीजन पर ध्यान दें। जो छात्र मेहनती और अनुशासित हैं, वे अपनी लगन से अच्छे नतीजे पाएंगे।

निष्कर्ष – मकर मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025)

यह महीना योजना, खुद के बारे में सोचने और स्थिर प्रगति के लिए उत्तम रहेगा। मासिक राशिफल बताता है कि बुध देव के वक्री होने से कुछ कार्यों में देरी संभव है, परंतु यह समय आपको अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने और जीवन की नींव मजबूत करने का मौका देगा। भावनात्मक संतुलन, व्यावहारिक सोच और धैर्य से आप चुनौतियों को सफलता में बदल पाएंगे। 28 नवंबर को जब शनि देव मार्गी होंगे, तब स्पष्टता और अनुशासन के साथ लंबे समय की स्थिरता और उपलब्धियां मिलेंगी।

उपाय

  • शनिवार को शनिदेव को तिल या जल अर्पित करें ताकि संतुलन और सुरक्षा बनी रहे।
  • “ॐ शनयै नमः” मंत्र का जाप करें जिससे शनि देव की कृपा प्राप्त हो।
  • 23 नवम्बर के बाद बड़े वित्तीय या करियर निर्णयों से बचें।
  • नीलम या गार्नेट रत्न धारण करें जिससे फोकस और स्थिरता बढ़े।
  • तनाव कम करने और मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें।

यह भी पढ़ें- Scorpio Monthly Horoscope November 2025: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, पढ़ें मासिक राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।