विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Sagittarius Monthly Horoscope November 2025: लाइफ में बढ़ेगी पॉजिटिविटी, पढ़ें मासिक राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:48 PM (IST)

महीने की शुरुआत (Sagittarius November 2025 Horoscope) सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके सामाजिक जीवन, टीमवर्क और नेटवर्किंग को बढ़ाएगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं धनु राशि का मासिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Sagittarius Monthly Horoscope November 2025: धनु राशि का मासिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (Sagittarius November 2025 Horoscope) धनु राशि के जातकों के लिए खुद के बारे में सोचने, योजना बनाने और भावनाओं में संतुलन लाने का समय रहेगा। मध्य माह में सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगें और बुध देव वक्री होंगे। यह समय गति थोड़ा धीमी करके सोच-विचार करने और दिसंबर से नई शुरुआत करने का संकेत देता है। मासिक राशिफल धैर्य, ध्यान और मानसिक स्पष्टता को इस समय का मुख्य सूत्र मानता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

माह की शुरुआत में तुला राशि में सूर्य देव का गोचर आपके सामाजिक जीवन, टीमवर्क और नेटवर्किंग को बढ़ाएगा। नए संपर्क और सार्थक बातचीत के अवसर मिलेंगे। 16 नवंबर को जब सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपका ध्यान अपने अंदर की ओर जाएगा। आप थोड़ा रुक कर नई शुरुआत की तैयारी करेंगे। 23 नवंबर को बुध देव वक्री होकर तुला राशि में लौटेंगे, जिससे पुराने विचार या लोग दोबारा सामने आ सकते हैं। मासिक राशिफल के अनुसार, खुद के बारे में सोचने और धैर्य आपको स्पष्टता और मानसिक मजबूती देंगे।

Dhanu (1)

स्वास्थ्य – धनु मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

इस माह स्वास्थ्य और ऊर्जा को संतुलित रखना आवश्यक रहेगा। सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर विश्राम और मानसिक शुद्धि का संदेश देता है, जबकि मंगल देव अधिक कार्य से तनाव या नींद की कमी उत्पन्न कर सकते हैं। मासिक राशिफल सलाह देता है कि आप ज्यादा परिश्रम से बचें और ध्यान या हल्के व्यायाम द्वारा संतुलन बनाए रखें। रोगों से लड़ने की क्षमता पर ध्यान दें और देर रात तक जागने से बचें। 28 नवंबर को शनि देव के मार्गी होते ही आपका अनुशासन और दिनचर्या में सुधार आएगा।

परिवार और संबंध – धनु मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

इस माह रिश्तों में बातचीत और करुणा के माध्यम से गहराई आएगी। शुरुवात में तुला राशि में सूर्य देव का गोचर मित्रता और तालमेल बढ़ाएगा। परंतु जब सूर्य देव और शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो भावनाओं में तेज़ी आएगी और आपको दबे हुए भावों का सामना करना पड़ सकता है। मासिक राशिफल दर्शाता है कि 23 नवंबर से बुध देव के वक्री होने पर कोई पुराना व्यक्ति या अधूरी बातचीत दोबारा सक्रिय हो सकती है। कपल्स को धैर्य और सहानुभूति से संबंधों को संभालना चाहिए। यह समय सुनने और माफ़ करने के अभ्यास से संबंधों को मजबूत बनाएगा।

शिक्षा – धनु मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

छात्रों के लिए यह महीना ध्यान और समय का सही से उपयोग करने में रहेगा। मंगल देव फोकस बढ़ाएंगे, जबकि सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर 16 नवंबर के बाद खुद को परखने और रिसर्च कार्यों के लिए उत्तम रहेगा। मासिक राशिफल चेतावनी देता है कि बुध देव के वक्री होने से अध्ययन में भ्रम या ध्यान भटकाव हो सकता है, इसलिए असाइनमेंट और टाइम टेबल की दोबारा जांच करें। यह समय रिवीजन के लिए अनुकूल रहेगा। दर्शन, मनोविज्ञान या साहित्य के विद्यार्थियों को इस समय में गहन समझ प्राप्त हो सकती है।

निष्कर्ष – धनु मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

नवंबर 2025 धनु राशि वालों को ठहरने, खुद के बारे में सोचने और नए सिरे से तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। मासिक राशिफल दर्शाता है कि यह लक्ष्य की ओर दौड़ने का नहीं, बल्कि दिशा स्पष्ट करने और भावनात्मक रूप से मज़बूत होने का समय है। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको पुरानी बातें छोड़कर नए तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार करेंगे। 28 नवंबर को शनि देव के मार्गी होते ही स्थिरता, अनुशासन और आत्मविश्वास लौट आएगा। आने वाले महीनों के लिए यह एक ठोस नींव बनाने का समय है।

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें या घी का दीपक जलाएं, इससे बुद्धि और पॉजिटिविटी बढ़ेगी।
“गुरु बीज मंत्र” का जाप करें, जिससे गुरु देव की कृपा प्राप्त होगी।
23 नवंबर के बाद किसी बड़े आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय से बचें।
पीला पुखराज या सिट्रीन रत्न धारण करें, यह आशावाद और स्पष्टता बढ़ाएगा।
प्रतिदिन ध्यान या आभार लेखन का अभ्यास करें, यह आपको शांत और केंद्रित रखेगा।

यह भी पढ़ें- Scorpio Monthly Horoscope November 2025: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, पढ़ें मासिक राशिफल

यह भी पढ़ें- Virgo Monthly Horoscope November 2025: मल्टीटास्किंग से बचें कन्या राशि के जातक, पढ़ें मासिक राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।