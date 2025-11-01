Scorpio Monthly Horoscope November 2025: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, पढ़ें मासिक राशिफल
महीने की शुरुआत (Scorpio November 2025 Horoscope) सूर्य का तुला राशि में शुरुवात होगा, जो आपको विश्राम, खुद के बारे में सोचने और मानसिक स्पष्टता पाने का अवसर देगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (Scorpio November 2025 Horoscope) वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खुद पर विश्वास और बदलाव का समय रहेगा। मध्य माह में सूर्य देव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि मंगल देव पहले से ही आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, यह आपके चमकने का समय है। मासिक राशिफल संकेत देता है कि इस समय आत्मविश्वास, बदलाव और गहरी भावनात्मक समझ विकसित होगी। हालांकि, माह के अंत में बुध के वक्री होने से धैर्य रखना और खुद के बारे में सोचना आवश्यक रहेगा।
परिचय
यह महीना तुला राशि में सूर्य देव के गोचर से शुरुवात होगा, जो आपको विश्राम, खुद के बारे में सोचने और मानसिक स्पष्टता पाने का अवसर देगा। 16 नवंबर को सूर्य देव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प बढ़ेगा। बुध देव ज़्यादातर समय आपकी राशि में रहेंगे, जो ध्यान और इन्ट्यूशन को बढ़ाएंगे, लेकिन 23 नवंबर को वे वक्री होकर दुबारा तुला राशि में जाएंगे। मासिक राशिफल संकेत देता है कि यह समय अपने लक्ष्यों को रीडिफाइन करने, पुराने बोझ को छोड़ने और हिम्मत से दुबारा शुरू करने के लिए सही रहेगा।
स्वास्थ्य – वृश्चिक मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)
इस माह स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल देव ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन अधिक परिश्रम से थकान या बेचैनी भी हो सकती है। मासिक राशिफल सुझाव देता है कि मेहनत और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। सूर्य देव के आपकी राशि में आगमन से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, जबकि 23 नवंबर के बाद बुध के वक्री होने से हल्का तनाव या नींद की समस्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पीएं, ध्यान करें और मानसिक शांति बनाए रखें।
परिवार और संबंध – वृश्चिक मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)
यह महीना रिश्तों में गहराई और सच्चाई लाएगा। सूर्य देव के आपकी राशि में आने से आप सच्चे जुड़ाव की तलाश करेंगे। मासिक राशिफल के अनुसार, 2 नवंबर को शुक्र देव तुला राशि में और 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यह प्रेम और समझ बढ़ाने वाला समय रहेगा। कपल्स के जीवन में मधुरता बढ़ेगी, और सिंगल्स के लिए नए संबंधों के योग बनेंगे। हालांकि, 23 नवंबर के बाद बुध के वक्री होने से गतलफहमियां या पुराने संबंध दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें। पारिवारिक मामलों में धैर्य और करुणा आवश्यक रहेगी।
शिक्षा – वृश्चिक मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)
छात्रों के लिए यह महीना मेहनत और फोकस का रहेगा। मंगल देव आपकी राशि में होने से फोकस और प्रेरणा बढ़ेगी। सूर्य देव का मध्य माह में गोचर आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। मासिक राशिफल सलाह देता है कि नवंबर के पहले तीन सप्ताह पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिए उत्तम रहेंगे। 23 नवंबर के बाद बुध के वक्री होने से नए विषय शुरू करने के बजाय पुराने टॉपिक दोहराना बेहतर रहेगा। रिसर्च, विज्ञान या मनोविज्ञान से जुड़े विद्यार्थी विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
निष्कर्ष – वृश्चिक मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)
नवंबर 2025 शक्ति, बदलाव और खुद के लिए कुछ नया करने का महीना रहेगा। सूर्य देव के आपकी राशि में गोचर से आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी। बुध का वक्री होना थोड़ी धीमी प्रगति का संकेत देता है, लेकिन यह खुद के बारे में सोचने और सोच-समझकर योजना बनाने का भी अवसर है। 28 नवंबर को शनि देव के मार्गी होते ही आप अधिक स्थिरता, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
उपाय
- मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल या जल अर्पित करें, मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी।
- “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें, इससे भावनात्मक शांति और रूपांतरण की शक्ति बढ़ेगी।
- 23 नवंबर के बाद कोई बड़ा निर्णय लेने या विवाद करने से बचें।
- लाल मूंगा या गोमेद धारण करना आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने में सहायक रहेगा।
- प्रतिदिन गहरी सांसों का अभ्यास या ध्यान करें, यह भावनात्मक संतुलन बनाए रखेगा।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
