Libra Monthly Horoscope November 2025: इस महीने मेहनत और फोकस से होगा फायदा, पढ़ें मासिक राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:10 PM (IST)

महीने की शुरुआत (Libra November 2025 Horoscope) सूर्य का तुला राशि में गोचर आकर्षण, आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाएगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं तुला राशि का मासिक राशिफल।

Libra Monthly Horoscope November 2025: तुला राशि का मासिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (Libra November 2025 Horoscope) खुद पर ध्यान देने, आगे बढ़ने और जीवन में संतुलन लाने के लिए अच्छा समय है। महीने की शुरुआत, सूर्य के तुला राशि में होने से होती है, और मध्य माह में इसके वृश्चिक राशि में प्रवेश से आत्मविश्वास के साथ-साथ खुद को परखने की क्षमता भी बढ़ेगी। मासिक राशिफल बताता है कि आगे बढ़ने की कुंजी है, खुद में सुधार करना, पैसों को लेकर सतर्क रहना और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना।

परिचय

महीने की शुरुआत में सूर्य का तुला राशि में गोचर आकर्षण, आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाएगा। आप नई योजनाएं शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे। यह समय है अपने अलग अंदाज और पहचान को खुलकर दिखाने का। 16 नवंबर को जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, तो आपका ध्यान पैसे की स्थिरता, खुद की क़ीमत समझने और भावनात्मक गहराई पर रहेगा। 23 नवंबर को बुध वक्री होकर तुला राशि में लौटेंगे। यह आपको पुरानी बातचीत या अधूरे कार्यों को रिव्यु करने का अवसर देते है। मासिक राशिफल सुझाव देता है कि यह समय खुद को स्थिर करने, अपनी जरूरतों पर दोबारा सोचने और जिंदगी की नींव मजबूत करने का है।

स्वास्थ्य – तुला मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

स्वास्थ्य इस महीने सामान्य रहेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। तुला राशि में सूर्य का प्रभाव शुरुआती दिनों में ऊर्जा और उत्साह देता है, जबकि वृश्चिक राशि में प्रवेश के बाद मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है। मासिक राशिफल सलाह देता है कि एक्टिव रहें, हल्का भोजन करें और सही मात्रा में आराम करें। शुक्र का शुभ प्रभाव सौंदर्य और मानसिक शांति बढ़ाता है, जबकि वृश्चिक में मंगल कभी-कभी बेचैनी ला सकते है। ज्यादा खाने से बचें और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। महीने के अंत में जब शनि मार्गी होगा, तो खुद पर संयम और शारीरिक स्फूर्ति में सुधार मिलेगा।

परिवार और संबंध – तुला मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

इस महीने संबंधों में गहराई और संवेदना का महत्व रहेगा। सूर्य के तुला राशि में होने से आप अधिक एक्सप्रेसिव और सहानुभूतिशील रहेंगे। 23 नवंबर को बुध के वक्री होकर तुला राशि में लौटने से पुराने मुद्दे दुबारा सामने आ सकते हैं, जिनका समाधान आवश्यक होगा। मासिक राशिफल बताता है कि धैर्य से सुने और जल्दबाजी में जवाब देने से बचें। कपल्स के लिए यह समय भावनात्मक गहराई लाएगा, जबकि सिंगल्स के लिए मध्य माह के आसपास नए आकर्षण या रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आकर्षण बढ़ाता है।

शिक्षा – तुला मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

छात्रों के लिए यह महीना मेहनत और फोकस लाएगा। वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर दृढ़ निश्चय और ध्यान बढ़ाता है, जबकि बुध की स्थिति एनालिटिकल सोच को मज़बूत करती है। 23 नवंबर के बाद बुध के वक्री होने पर ध्यान भटक सकता है या भ्रम उत्पन्न हो सकता है। मासिक राशिफल सलाह देता है कि पुराने विषयों की रिवीजन करें और संदेह दूर करें। ग्रुप स्टडीज और चर्चाओं से समझ बेहतर होगी। रचनात्मक या कला संबंधी विद्यार्थियों के लिए यह महीना विशेष रूप से शुभ रहेगा, खासकर नवंबर के पहले भाग में शुक्र की कृपा से।

निष्कर्ष – तुला मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

नवंबर 2025 तुला राशि के जातकों के लिए खुद में बदलाव और संतुलन बनाने का महीना है। मासिक राशिफल बताता है कि बुध का वक्री होना बाहरी प्रगति को भले ही धीमा करे, लेकिन यह विचारों और भावनाओं को एक साथ जोड़ने का अवसर देता है। सूर्य के तुला से वृश्चिक में जाने से आप अपनी ताकतों और कमजोरियों दोनों के प्रति अधिक जागरूक होतेहैं। महीने के अंत में शनि के मार्गी होने से जीवन में अनुशासन, स्पष्टता और आत्मविश्वास दुबारा वापस आएगा।

उपाय

  • शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या चावल अर्पित करें, इससे शांति और समृद्धि मिलती है।
  • “शुक्र बीज मंत्र” का जाप करें, यह शुक्र ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाता है।
  • 23 नवंबर के बाद कोई बड़ा आर्थिक या संबंध संबंधी निर्णय न लें।
  • रोज क्वार्ट्ज या ओपल रत्न धारण करें, यह सामंजस्य और भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है।
  • योग या गहरी श्वास का अभ्यास करें, जिससे तनावपूर्ण स्थितियों में मन शांत रहे।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।