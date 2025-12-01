विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Capricorn Horoscope December 2025: नए अवसरों के लिए महीना अच्छा है, पढ़ें मकर का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:21 PM (IST)

यह महीना सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर के साथ शुरू होगा, जो आपके नेटवर्क और महत्वाकांक्षा क्षेत्र को एक्टिव करेगा। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मकर राशि (Capricorn December 2025 Monthly Rashifal) के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है?  

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Capricorn December 2025 Monthly Rashifal: मकर मासिक राशिफल के अनुसार, दिसंबर खुद को परखने की क्षमता, आध्यात्मिक स्थिरता और पेशेवर स्पष्टता लाएगा। प्रारंभिक वृश्चिक ऊर्जा सामाजिक संबंधों और दीर्घकालिक योजनाओं को गहरा करेगी, जबकि बाद में धनु राशि के गोचर आपको खुद को परखने, उपचार और तैयारी की ओर आगे बढ़ाएंगे। वक्री गुरुदेव आपकी रणनीतियों की समीक्षा की प्रेरणा देंगे, और शुक्र भावनात्मक संतुलन को समर्थन करेंगे। यह माह शांत परिवर्तन और सार्थक प्रगति का संकेत देगा।

परिचय

यह महीना सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर के साथ शुरू होगा, जो आपके नेटवर्क और महत्वाकांक्षा क्षेत्र को एक्टिव करेगा। यह समय नए अवसरों के लिए अनुकूल है। जैसे-जैसे ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान आंतरिक शांति, विश्राम और मानसिक स्पष्टता की ओर बढ़ेगा। मकर मासिक राशिफल सोच-समझकर योजना बनाने, भावनात्मक शुद्धि और जमीन से जुड़ी ऊर्जा पर केंद्रित है।

मकर मासिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 31 दिसंबर)

जैसे-जैसे ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत बढ़ेगी। प्रारंभ में सहनशक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता नींद या मूड को प्रभावित कर सकती है। मंगल के प्रवेश से दबे हुए तनाव या भावनाओं का उभरना संभव है। ध्यान और शांत दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और संतुलित दिनचर्या को प्राथमिकता दें।

मकर मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 31 दिसंबर)

प्रारंभ में वृश्चिक गोचर पुराने मित्रों या प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध मजबूत करेंगे। बातचीत में सच्चाई और केयर होगी। जैसे-जैसे ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आप अकेले समय या करीबी प्रियजनों के साथ शांति चाहेंगे। रिश्ते गहरी भावनात्मक समझ से बढ़ते हैं। सिंगल्स चुप या आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले साथी को आकर्षित करेंगे।

मकर मासिक राशिफल – शिक्षा (1 से 31 दिसंबर)

छात्र प्रारंभ में पढ़ाई में विकास का अनुभव करेंगे। शोध-सम्बंधी अध्ययन, समूह परियोजनाएं और प्रतियोगी परीक्षा सफल रहेंगी। जैसे-जैसे सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, प्रेरणा में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। वक्री गुरुदेव पुराने नोट्स या अध्ययन विधियों की समीक्षा के लिए सहायक है। महीने के अंतिम सप्ताह में स्पष्टता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे आने वाले शैक्षणिक लक्ष्यों के लिए उत्साह बढ़ेगा।

निष्कर्ष

दिसंबर मकर राशि के लिए गहरे परिवर्तन का माह है। प्रारंभिक भाग सामाजिक संबंधों और दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करेगा, जबकि बाद का भाग विश्राम, आत्म-निरीक्षण और आंतरिक उपचार को प्रोत्साहित करेगा। यह ऊर्जा मिश्रण भावनात्मक बोझ को छोड़ने और आने वाले वर्ष के लिए सशक्त शुरुआत की तैयारी में मदद करेगी। यह माह स्थिरता, बुद्धिमत्ता और धीमी लेकिन सार्थक प्रगति का संदेश दे रहा है।

उपाय

  • दैनिक “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें, भावनात्मक शुद्धि के लिए।
  • शनि के लिए शनिवार को काले तिल या तेल अर्पित करें, स्थिरता के लिए।
  • शाम को कपूर का दीपक जलाकर वातावरण शुद्ध करें।
  • जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल दान करें, शनि की कृपा के लिए।
  • सोने के पास छोटा क्रिस्टल या रुद्राक्ष रखें, ताकि नींद शांतिपूर्ण रहे।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।