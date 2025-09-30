विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aquarius Monthly Horoscope October 2025: कुंभ राशि वालों के जीवन में आएगा नया और रोचक मोड़, जरूर करें ये उपाय

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:00 PM (IST)

इस महीने की शुरुआत सूर्य कन्या राशि में होगी जिससे कुंभ राशि (Aquarius October 2025 Horoscope) वालों को साझा संसाधनों परिवर्तन और व्यावहारिक योजना पर ध्यान मिलेगा। बुध शुक्र और मंगल के गोचर आपके वित्त रिश्ते और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्रभावित करेंगे। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं कुंभ राशि का मासिक राशिफल।

Aquarius Monthly Horoscope October 2025: एक क्लिक में पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2025 कुंभ राशि (Aquarius October 2025 Horoscope) वालों के लिए विकास और नए अवसर लेकर आएगा। पूरे महीने राहु आपकी राशि में रहेगा जिससे आप परंपराओं को तोड़ने और नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित होंगे।

कुंभ मासिक राशिफल में करियर में एडजस्टमेंट, वित्तीय मामलों में एलर्टनेस और रिश्तों में गहराई पर जोर दिया गया है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कुंभ राशि का मासिक राशिफल।

कुंभ मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश स्वास्थ्य, करियर स्थिरता और समग्र भलाई में आपके लिए सहायक रहेगा। शनि का वक्री मीन राशि में होना वित्तीय मामलों में एलर्टनेस और स्थायी आधार बनाने पर जोर देगा। राहु कुंभ राशि में साहसिक निर्णयों को प्रेरित करेगा, जबकि केतु सिंह राशि में साझेदारी में संतुलन के लिए चुनौतियां लाएगा।

कुंभ मासिक स्वास्थ्य राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

इस महीने स्वास्थ्य के लिए सचेतता और संतुलन जरूरी रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेगा जिससे स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान बढ़ेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश से जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी जिससे तनाव बढ़ सकता है।

18 अक्टूबर से गुरु कर्क राशि में प्रवेश जीवन शक्ति और स्वास्थ्य में सुधार करेगा लेकिन शनि का वक्री मीन राशि में होना कभी-कभी थकान और वित्तीय या कार्य दबाव से जुड़ी कमजोरी ला सकता है। 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा जिससे ऊर्जा बढ़ेगी लेकिन तनाव, सिरदर्द या बेचैनी हो सकती है इसलिए संतुलन और ध्यान अभ्यास जरूरी होगा।

कुंभ मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

परिवार और रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में रहेंगे जिससे साथी और परिवार के साथ संवाद और समझ बेहतर होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश से शेयर्ड एक्सपेरिएंसेस या यात्रा के माध्यम से रिश्तों में गहराई बढ़ेगी।

18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश पारिवारिक जीवन में आशीर्वाद और माता-पिता या बच्चों के साथ संबंध मजबूत करेंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में सच्चाई और निष्ठा लाएंगे। राहु कुंभ राशि में आपकी स्वतंत्रता को रिश्तों में परख सकता है जबकि केतु सिंह राशि में साझेदारी में संतुलन के लिए धैर्य और संवाद आवश्यक होगा।

कुंभ मासिक शिक्षा राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

शैक्षिक प्रयास इस महीने शुभ प्रभाव दिखाएंगे। बुध तुला राशि में कानून, दर्शन या अंतरराष्ट्रीय विषयों का अध्ययन लाभप्रद रहेगा। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में प्रवेश एनालिटिकल कार्य, शोध और व्यावहारिक अध्ययन को बल मिलेगा। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य या विज्ञान संबंधी विषयों के लिए लाभकारी रहेगा। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश बुद्धि को तीव्र करेगा और मनोविज्ञान, वित्त या रहस्यमय विषयों का अध्ययन करने वालों को लाभ देगा।

निष्कर्ष – कुंभ मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

अक्टूबर 2025 कुंभ राशि वालों के लिए अवसर और परिवर्तन का मिश्रण लेकर आएगा। करियर में एडजस्टमेंट, वित्तीय मामलों में अलर्ट्स और रिश्तों में गहराई इस महीने प्रमुख रहेंगे। गुरु का कर्क राशि में होना स्थिरता बढ़ाएगा जबकि राहु साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। सफलता इस महीने महत्वाकांक्षा और धैर्य का संतुलन बनाने, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और भविष्य की सोच-समझकर योजना बनाने पर निर्भर करेगी।

उपाय

  • शनिवार को शनि को सरसों का तेल अर्पित करें जिससे वक्री प्रभाव शांत होगा।
  • प्रतिदिन “ॐ राहवे नमः” का जाप करें जिससे राहु का प्रभाव संतुलित होगा।
  • बुधवार को हरी सब्जियां दान करें जिससे बुध का आशीर्वाद मिलेगा।
  • मानसिक स्पष्टता और शांति के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल रखें।
  • भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।