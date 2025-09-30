विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Monthly Career Horoscope October 2025: इस महीने करियर के मामले में किन-किन राशियों को मिलेगी सफलता?

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 PM (IST)

करियर राशिफल के मुताबिक अक्टूबर के महीने में कुछ राशि के जातक अपने करियर में सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को करियर में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन राशि (October Career Horoscope 2025) तक का मासिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना सूर्य के कन्या राशि में होने से शुरू होता है, जिससे पेशेवर अवसर और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध, शुक्र और मंगल के विशेष गोचर करियर और सामाजिक जीवन पर असर डालेंगे। मासिक राशिफल (Monthly Career Horoscope October 2025) बताता है कि 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश साझेदारी और वित्तीय संभावनाओं को मजबूत करेगा।

धनु मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

इस महीने कैरियर के अवसर लगातार बढ़ेंगे। अक्टूबर की शुरुआत में सूर्य देव कन्या राशि में आपकी मेहनत और जिम्मेदारियों को पहचान देंगे। 3 अक्टूबर से तुला राशि में बुध देव संचार, टीमवर्क और बातचीत को बेहतर बनाएंगे। धनु मासिक राशिफल बताता है कि 17 अक्टूबर को सूर्य देव का तुला राशि में प्रवेश नेटवर्किंग और साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिससे पेशेवर क्षेत्र में विस्तार होगा।

18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश नेतृत्व भूमिका, संपत्ति से जुड़ी योजनाएं और दीर्घकालिक परियोजनाओं में सहयोग लाएगा। 27 अक्टूबर से मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश दृढ़ता बढ़ाएगा, हालांकि यह आपको कुछ निजी या पर्दे के पीछे के कामों की ओर ले जाएगा, जहां ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा।

मकर मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

इस महीने करियर में मजबूत प्रगति के संकेत हैं। 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य आपके परिश्रम और समर्पण को मान्यता देगा। 3 अक्टूबर से तुला राशि में बुध का गोचर संचार, नेटवर्किंग और नेतृत्व कौशल को बढ़ाएगा। मकर मासिक राशिफल बताता है कि 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश कार्यस्थल में आपकी प्रतिष्ठा और अधिकार को बढ़ाएगा।

18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश लाभकारी सहयोग, साझेदारी और मार्गदर्शन को प्रेरित करेगा। 27 अक्टूबर से मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके उत्साह और दृढ़ संकल्प को बढ़ाएगा, हालांकि इससे कार्यस्थल में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है।

कुंभ मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

करियर में प्रगति जारी रहेगी लेकिन इसके लिए लचीलापन और रणनीतिक सोच जरूरी होगी। अक्टूबर की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेगा जिससे सहयोग और साझा परियोजनाओं पर जोर मिलेगा। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे जिससे वरिष्ठों और सहयोगियों के साथ संवाद और बेहतर होगा।

17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा जिससे विदेश अवसर, उच्च शिक्षा या करियर संबंधित यात्रा के द्वार खुलेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश पेशेवर स्थिरता को मजबूत करेगा और सतत विकास के रास्ते खोलेगा। 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जिससे महत्वाकांक्षा और प्रेरणा बढ़ेगी लेकिन प्रतिस्पर्धा या तनाव की संभावना रहेगी इसलिए धैर्य और चतुराई आवश्यक होगी।

मीन मासिक करियर राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

करियर में स्थिर प्रगति होगी लेकिन इसके लिए लचीलापन और रणनीतिक सोच जरूरी होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेंगे जिससे टीम वर्क और साझेदारी को बल मिलेगा। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे जिससे बातचीत और योजना बनाने में मदद मिलेगी। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे जिससे साझेदारी, सहयोग या व्यवसायिक साझेदारी को बल मिलेगा।

18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश रचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा या बच्चों से जुड़े कार्यों में लाभ देगा। 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जिससे महत्वाकांक्षा और लक्ष्यपूर्ति में ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन धैर्य और दृढ़ता जरूरी रहेगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com,  फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com