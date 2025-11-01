Aquarius Monthly Horoscope November 2025: सोच-समझकर कदम उठाएं कुंभ राशि के जातक, पढ़ें मासिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (Aquarius November 2025 Horoscope) खुद के बारे में सोचने, योजना और रणनीतिक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। आपकी राशि में राहु देव की स्थिति, सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर और माह के उत्तरार्ध में बुध देव का वक्री होना, ये सभी आपको सोच-समझकर कदम उठाने की प्रेरणा देंगे। यह समय बताता है कि आगे बढ़ने की कुंजी है, धैर्य, बातचीत में समझदारी और रचनात्मक तरीके से समस्याओं का हल निकालना।

परिचय महीने की शुरुआत तुला राशि में स्थित सूर्य देव के साथ होगी, जो सहयोग, सामाजिक संबंधों और पेशेवर नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करेंगे। 16 नवम्बर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान पैसों की योजना, खुद को समझने और छिपे मौकों को पहचानने पर रहेगा। 23 नवम्बर से बुध देव वक्री होकर वृश्चिक से तुला राशि में आएंगे, जिससे संचार में भ्रम या देरी हो सकती है। यह समय शांत मन से योजना बनाने, अपनी भावनाओं को समझने और पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य – कुंभ मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025) स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको एनर्जी देंगे, लेकिन ज्यादा बेचैनी या तनाव से बचें। मासिक राशिफल सुझाव देता है कि नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार अपनाएं। 23 नवम्बर से बुध देव के वक्री होने पर मानसिक तनाव या अधिक सोचने की आदत बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान या मेडिटेशन लाभदायक रहेगा। सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देने का संकेत देता है। 28 नवम्बर को जब शनि देव मार्गी होंगे, तब अनुशासन और सहनशक्ति बढ़ेगी।

परिवार और संबंध – कुंभ मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025) यह महीना रिश्तों और पारिवारिक मामलों में धैर्य और साफ बातचीत की जरूरत दिखाता है। शुरुआत में तुला राशि में सूर्य देव संतुलन और समझदारी बढ़ाएंगे, जबकि वृश्चिक राशि में जाने के बाद भावनाएं गहरी होंगी। 23 नवंबर से बुध देव के वक्री होने पर गतलफहमियां या देरी हो सकती हैं। सिंगल्स पुराने दोस्तों या रिश्तों से दोबारा जुड़ सकते हैं, जबकि कपल्स को शांति और समझ से बात करनी चाहिए। परिवार में पैसे या भावनाओं से जुड़ी बातें सोच-समझकर करें। सच्ची और खुली बातचीत ही रिश्तों को मजबूत बनाएगी।

शिक्षा – कुंभ मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025) विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुशासन और फोकस का है। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर दृढ़ संकल्प को बढ़ाएंगे, जबकि सूर्य देव का गोचर फोकस और एनालिटिकल सोच को मज़बूत करेगा। 23 नवम्बर से बुध देव के वक्री होने पर नए विषय शुरू करने के बजाय पुराने विषयों की रिवीजन पर ध्यान दें। ग्रुप स्टडीज या रिसर्च-आधारित परियोजनाओं के लिए यह समय लाभदायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या रचनात्मक अध्ययन में जुटे विद्यार्थियों को समयबद्धता और निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए।