मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 8 नवंबर 2025: वृषभ वालों को निवेश से मिलेगा फायदा, जिद से बचें ये जातक

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 8 नवंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव मिथुन राशि में हैं, जिससे बातचीत, सीखने और जानकारी साझा करने के मौके मिलेंगे। बुधदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपका फोकस और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएंगे। सूर्यदेव और शुक्र देव तुला राशि में रहकर संतुलन, आकर्षण और रिश्तों में मिठास लाएंगे।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, जिससे आपकी बातचीत और नेटवर्किंग स्किल्स बहुत मजबूत रहेंगी। छोटे सफर, मीटिंग्स या नई पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं। मंगल वृश्चिक राशि में है, जो आपकी बातों में प्रभाव लाता है, बस बहस के दौरान ज्यादा तीखे न बनें। अगर आप दूसरों की राय भी सुनेंगे, तो सम्मान और भरोसा दोनों बढ़ेगा।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

आज का सुझाव: लोगों को समझने के लिए जितना बोलें, उतना सुनें भी। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज का दिन आर्थिक स्थिरता और सोच-समझकर फैसले लेने के लिए अच्छा है। चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, जो आपको पैसों के मामलों में सूझबूझ देंगे। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, जिससे बातचीत और नेगोशिएशन में आप स्मार्ट रहेंगे। निवेश या पैसों की चर्चा के लिए समय अनुकूल है। बस जिद में न पड़ें और नए विचारों को खुला मन रखकर सुनें।

शुभ रंग: पन्ना हरा

शुभ अंक: 6

आज का सुझाव: दिल और दिमाग, दोनों की सुनें, तभी सही फैसला होगा। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आज चंद्रमा आपकी ही राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। आपके विचारों का असर दूसरों पर साफ दिखेगा। सूर्य और शुक्र तुला राशि में हैं, जिससे रिश्तों में सामंजस्य और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। प्रेजेंटेशन, बातचीत या रचनात्मक काम के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस खुद को बहुत ज्यादा कामों में न उलझाएं, अपनी एनर्जी उसी जगह लगाएं जहां वाकई मायने रखता है।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

आज का सुझाव: अपनी सबसे अच्छी सोच पर फोकस करें। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) आज का दिन शांति और आत्मचिंतन का है। किसी बड़े कदम से पहले थोड़ा रुक कर हालात को समझिए। चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, जो मन में गहराई और सोचने की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। शांत रहकर काम करने से नए मौके दिख सकते हैं। मंगल वृश्चिक राशि में आपकी रचनात्मकता और भावनात्मक फोकस को बढ़ाता है। जरूरत पड़ने पर आराम लें और बातों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण न करें।