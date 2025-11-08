विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 8 नवंबर 2025: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे ये जातक, शानदार रहेगा दिन

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:30 AM (IST)

राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ जातकों को टीमवर्क और बातचीत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों के घर का माहौल प्यार और समझ से भरा रहेगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 8 November 2025) राशि का दैनिक राशिफल के बारे में।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 8 November 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 8 नवंबर 2025 के अनुसार, यह समय थोड़ा शांत होकर सोचने का और जहां जरूरत हो खुलकर बोलने का है। कुल मिलाकर आज का दिन बातों में फ्लेक्सिबिलिटी का महत्व दिखाता है। चलिए दैनिक राशिफल से जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए कैसा गुजरने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu-New

आज का दिन रिश्तों और पार्टनरशिप पर ध्यान देने वाला है। पुराने मतभेद सुलझाने या किसी के साथ मिलकर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। चंद्र देव मिथुन राशि में हैं, जो खुलकर और दिल से बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, इसलिए बातचीत में सच्चाई और इमोशन दोनों रहेंगे। थोड़ा समझौता और सहानुभूति दिखाएं, इससे काम और प्यार दोनों में मजबूती आएगी।

  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: सिर्फ सुनें नहीं, दिल से समझें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar-New

आज का दिन काम की रफ्तार और सेहत, दोनों को बैलेंस करने का है। चंद्र देव मिथुन राशि में हैं, जिससे रोजमर्रा के कामों में लचीलापन और बेहतर मैनेजमेंट आएगा। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, जो टीमवर्क और बातचीत से अच्छे नतीजे दिलाएंगे। सेहत के लिहाज से, आज आराम और रूटीन का पालन बहुत जरूरी है। जो भी काम करेंगे, उसमें स्थिरता और मेहनत साफ नजर आएगी।

  • शुभ रंग: भूरा
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: शेड्यूल आसान रखें और जरूरी कामों पर फोकस करें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh-New

आज आपका रचनात्मक मूड चरम पर रहेगा। कुछ नया करने या खुद को अलग अंदाज में दिखाने का मन करेगा। कोई नया प्रोजेक्ट या शौक आपको खुशी और तारीफ दोनों दिला सकता है। मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी सोच को और तेज बना रहा है। तुला राशि में शुक्र और सूर्य की वजह से आज आप सबका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। प्यार में हंसी-मजाक और ईमानदारी रिश्ते को और करीब लाएंगे। बस दिल की बात खुलकर कहें, ज्यादा सोच-विचार में न पड़ें।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: दिल की सुनें, वही सही दिशा दिखाएगा।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen-New

आज का दिन थोड़ा इमोशनल लेकिन सुकून भरा रहेगा। चंद्र देव मिथुन राशि में हैं, इसलिए घर-परिवार से जुड़ी बातें या घर से जुड़े कोई फैसले हो सकते हैं। बृहस्पति देव कर्क राशि में हैं, जिससे अपनों का पूरा सपोर्ट और प्यार मिलेगा। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, ये आपको पुरानी टेंशन छोड़कर भरोसे और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज थोड़ा दिल से बात करने का दिन है। अपने करीबियों से खुलकर बात करें, जिससे मन हल्का रहेगा और रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। घर का माहौल प्यार और समझ से भरा रहेगा।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: भरोसा और प्यार, यही घर की शक्ति है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   