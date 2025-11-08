विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 8 नवंबर 2025: कन्या राशि वालों के काम की होगी सराहना, पढ़ें राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:15 AM (IST)

दैनिक राशिफल के मुताबिक आज के दिन कुछ जातकों को नई साझेदारी या कनेक्शन से भविष्य में फायदा हो सकता है। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 8 November 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 8 November 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 8 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन आपको लोगों से जुड़ने, बात समझने और बात समझाने का मौका देगा। चंद्रदेव का मिथुन राशि में होना सोच और बोल में तेजी लाएगा। मंगलदेव और बुधदेव वृश्चिक में रहकर भावनाओं की गहराई और अंदरूनी समझ को मजबूत करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh-New

आज का दिन दोस्तों, टीमवर्क और नई बातचीतों से भरा रहेगा। लोग आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लीड करें और पॉजिटिविटी फैलाएं। लेकिन ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा हावी न हों। सूर्य और शुक्र तुला राशि में हैं, जिससे संबंधों में मिठास बनी रहेगी। किसी नई साझेदारी या कनेक्शन से भविष्य में फायदा हो सकता है।

  • शुभ रंग: गोल्ड
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: प्यार से लीड करें, अहंकार से नहीं।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

Kanya-New

आज कामकाज आपका पूरा ध्यान खींचेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, जो सीनियर्स या क्लाइंट्स के साथ बातचीत को आसान बनाएंगे। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, जो आपकी योजनाओं को मजबूत और असरदार बनाते हैं। आपकी बारीकी से देखने की आदत आज कमाल दिखा सकती है। बस जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें और अपने तैयारियों पर भरोसा रखिए। आपके काम की सराहना या पहचान मिलने की संभावना है।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: रिजल्ट पर फोकस करें, सफलता खुद बोलेगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula-New

आज का दिन संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है। सफर, पढ़ाई या किसी नई योजना की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। शुक्र और सूर्य दोनों आपकी ही राशि में हैं, जिससे आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। चंद्र देव मिथुन राशि में हैं, जो जिज्ञासा और खुली बातचीत को बढ़ावा देते हैं। अपने विचार बेझिझक शेयर करें, लेकिन सच्चाई और विनम्रता बनाए रखें। किसी गुरु या सीनियर की सलाह आपके भविष्य की दिशा तय कर सकती है।

  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: जितना सीखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak-New

आज आपका मन गहराई में डूबा रहेगा, लेकिन इसी में आपको नई समझ और ताकत मिलेगी। दिन आत्म-परिवर्तन और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव लाने वाला है। मंगल और बुध दोनों आपकी ही राशि में हैं, ये आपको हिम्मत, आत्मविश्वास और इन्ट्यूशन देंगे। किसी खास बातचीत या फैसले से आपका निजी या प्रोफेशनल जीवन नई दिशा ले सकता है। अपने शब्द सोच-समझकर बोलें, आज आपकी बातों का असर गहरा रहेगा।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: गहराई से सोच कर बोलें, यही आपकी ताकत है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    