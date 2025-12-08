विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025: ये राशि वाले लेंगे बड़े फैसले, मिलेगा खास मार्गदर्शन, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025 के अनुसार, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहकर पुराने अवसरों और अधूरी योजनाओं की ओर दोबारा ध्यान दिलाएंगे। ...और पढ़ें

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 8 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल भावनात्मक जागरूकता, सहज ज्ञान और निर्णायक साहस को जोड़कर महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाएगा। आज कई लोगों को सार्थक बदलाव, नए खुलासे और स्पष्टता मिलने की संभावना रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


मंगलदेव आपकी राशि में रहकर साहस, स्पष्टता और आगे बढ़ने की इच्छा को मजबूत करेंगे। आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी और संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार महसूस करेंगे। हालांकि, चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह देंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपको खुद के बारे में सोचने और छिपे हुए डर का सामना करने के लिए हिम्मत देंगे। आज का राशिफल सोच-समझकर उठाए गए साहसी कदमों का समर्थन करेगा।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज का उपाय: साहस और भावनात्मक समझ दोनों को साथ लेकर चलें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज आपके जीवन में भावनात्मक और रिश्तों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान दिलाएंगे। शनिदेव मीन राशि में रहकर भावनात्मक गहराई के बीच भी आपको स्थिर बनाए रखेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव सामाजिक और टीमवर्क से जुड़े संकेतों को मजबूत करेंगे। आज का राशिफल कहता है कि दिल खोलकर बात करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत होती है।

  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 10
  • आज का उपाय: भावनात्मक बातचीत से पीछे न हटें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


राहुदेव आपकी राशि में रहकर नए विचार, भविष्य की सोच और प्रगति की चाह को बढ़ाएंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर शारीरिक और भावनात्मक दिनचर्या को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव करियर और निजी जीवन से जुड़े छिपे सच उजागर करेंगे। बृहस्पतिदेव की वक्री अवस्था पुराने लक्ष्यों को दोबारा अपनाने का संकेत देगी। आज का राशिफल अनुशासित नए विचार की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का उपाय: पुराने सपनों पर फिर से नजर डालें, वे आज भी काम आ सकते हैं।

मीन आज का राशिफल (Pisces

Today)

Meen (1)


आज शनिदेव आपकी राशि में रहकर आपको भावनात्मक समझदारी और अनुशासन की ओर ले जाएंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर क्रिएटिविटी, अपनापन और भावनात्मक संतोष बढ़ाएंगे। यह दिन कला, लेखन और दिल से संवाद के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपकी समझ को गहरा करेंगे और जरूरी संकेत देंगे। आज का राशिफल शांत लेकिन सार्थक कदम उठाने का समर्थन करेगा।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: आज निर्णय लेते समय अपनी इन्टूशन को मार्गदर्शक बनाएं।

यह भी पढ़ें- Yearly Horoscope 2026: नए साल में क्या कहती है मेष राशि वालों की किस्मत? जानें करियर से लेकर सेहत का हाल!

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।