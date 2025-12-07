मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 7 दिसंबर 2025: इस राशि के रिश्तों में आएगी नरमी, मिलेगा सहयोग, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 7 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन ग्रहों के बदलाव से भरा है। सुबह चंद्रदेव मिथुन राशि में संवाद और तेजी की ऊर्जा दे रहे हैं। शाम तक जब वे कर्क राशि में पहुंचते हैं, तो मन की गहराई जागती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 7 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

मंगलदेव शाम तक धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। चंद्रदेव का दो राशियों में गोचर आपके संवाद को तेज करता है। बाद में मन को स्थिरता भी मिल सकती है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपकी इन्टूशन बढ़ा रहे हैं। इससे हालात को समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है। दैनिक राशिफल संकेत देता है कि आज गंभीर बातचीत आपके लिए फलदायी हो सकती है।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: विचार निडर होकर रखें, पर सुनना भी उतना ही जरूरी है। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव साझेदारी और वचन–बंधन वाले मामलों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। गहरी बातचीत हो सकती है। धैर्य से संभालने पर स्पष्टता भी मिल सकती है। मिथुन से कर्क राशि तक चंद्रदेव का गोचर धन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों पर ध्यान दिलाता है। दैनिक राशिफल सलाह देता है कि आज जमीन पर टिककर सोचना फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: फॉरेस्ट ग्रीन

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: भावनाओं को स्थिर करके ही फैसले लें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रदेव आज सुबह आपकी ही राशि को प्रकाशित कर रहे हैं। इससे आप तेज, सक्रिय और संवाद–कुशल महसूस करेंगे। शाम होते–होते चंद्रदेव कर्क राशि में पहुंचते हैं और मन शांत होता है। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने मौकों को फिर सामने ला सकते हैं। दैनिक राशिफल सलाह देता है कि जल्दबाजी के बजाय पुराने लक्ष्यों पर दोबारा विचार करें।