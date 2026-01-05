सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 5 जनवरी 2026: तुला वाले करियर से जुड़े लेंगे फैसले, पढ़ें किस राशि का होगा भाग्योदय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 5 जनवरी 2026 के अनुसार, धनु राशि में मौजूद सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध दिन के माहौल को सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाला बनाए रखते हैं, जिससे भावनाएं भारी नहीं पड़ेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 5 January 2026) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज थोड़ा रुककर अपने बारे में सोचने का समय है। कर्क राशि में चंद्रमा आराम, भीतर झांकने और भावनात्मक सुकून पर जोर देते हैं। बातों से थोड़ा पीछे हटना फायदेमंद रहेगा। धनु राशि में ग्रह आपका आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और बुध सोच-विचार में मदद करते हैं। आपकी राशि में केतु अंदरूनी विकास और विनम्रता सिखा रहे हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: शांति से अपने बारे में सोचना भविष्य का आत्मविश्वास मजबूत करता है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज दोस्ती, सामाजिक रिश्तों और लंबी योजनाओं के लिए अच्छा दिन है। कर्क राशि में चंद्रमा मित्रों और समूहों में भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं। समान सोच वाले लोगों के साथ काम करने का मन करेगा। धनु राशि में ग्रह उम्मीद बढ़ाते हैं और बुध रणनीतिक बातचीत में मदद करते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु साझा लक्ष्यों की दोबारा समीक्षा करने को कहते हैं।

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: ऐसे रिश्ते चुनें जो भावनात्मक सहारा दें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर और जिम्मेदारियों पर भावनात्मक रूप से ध्यान रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा काम से जुड़ी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। पहचान या नेतृत्व को लेकर भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं। धनु राशि में ग्रह आत्मविश्वास देते हैं और शुक्र सामंजस्य बनाए रखते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु लंबी महत्वाकांक्षाओं पर दोबारा सोचने को कहते हैं।

शुभ रंग: लैवेंडर

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: दबाव नहीं, सहानुभूति के साथ नेतृत्व करें। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज भावनात्मक और दार्शनिक सोच का विस्तार होगा। कर्क राशि में चंद्रमा पढ़ाई, यात्रा और गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं। आध्यात्मिक या बौद्धिक विकास की प्रेरणा मिल सकती है। धनु राशि में ग्रह जिज्ञासा बढ़ाते हैं और बुध ईमानदार बातचीत में मदद करते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु विश्वासों को दोबारा स्पष्ट करने को कहते हैं।