Weekly Career Horoscope: चुपचाप प्लानिंग से होगा फायदा, जानिए करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशियों को सप्ताह की शुरुआत में कामकाज थोड़ा धीमा लग सकता है और पर्दे के पीछे मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Career Horoscope 05 to 11 January 2026) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – करियर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज थोड़ा धीमा लग सकता है और पर्दे के पीछे मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय तुरंत नतीजे पाने की बजाय धैर्य और सही योजना बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे ही चंद्रदेव सिंह राशि में आएंगे, काम में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आइडियाज रखने, लीडरशिप लेने या सराहना पाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। चंद्रदेव जब कन्या राशि में रहेंगे, तब काम को व्यवस्थित करने, स्किल्स सुधारने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुरु देव की वक्री चाल पुराने प्रोजेक्ट्स या रणनीतियों पर दोबारा काम करने की सलाह देती है। लगातार मेहनत आगे चलकर अच्छा प्रोफेशनल फायदा देगी।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – करियर कामकाज की शुरुआत थोड़ी सोच-विचार वाली रहेगी। सप्ताह के पहले हिस्से में टीमवर्क और सहयोग अहम भूमिका निभाएंगे। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। यह राशिफल सलाह देता है कि बेवजह की आलोचना से बचें और साझा लक्ष्य पर ध्यान दें। जैसे ही चंद्रदेव कन्या राशि में आएंगे, काम में तेजी और नियंत्रण महसूस होगा। टास्क, शेड्यूल और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का यह बेहतरीन समय है। गुरु देव की वक्री चाल बताती है कि नई चीजें शुरू करने से बेहतर पुराने तरीकों की समीक्षा करना होगा। आपकी बारीक नजर और मेहनत से भरोसा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल – करियर कामकाज में इस सप्ताह भावनात्मक समझ और कूटनीति बेहद जरूरी रहेगी, खासकर हफ्ते की शुरुआत में। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर सीनियर्स का दबाव या ऐसी जिम्मेदारियां ला सकते हैं जो भावनात्मक रूप से भारी लगें। यह राशिफल सलाह देता है कि जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और शांत रहें। चंद्रदेव सिंह राशि में आने पर नेटवर्किंग, टीमवर्क और क्रिएटिव सहयोग बेहतर होगा। इसके बाद चंद्रदेव कन्या राशि में जाकर चुपचाप प्लानिंग करने, रणनीति बनाने और बैक-एंड काम निपटाने का अच्छा मौका देंगे।

गुरु देव की वक्री चाल पुराने काम करने के तरीकों या रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर दोबारा ध्यान देने को कहती है। सप्ताहांत तक सोच साफ होगी और आप अपने आइडियाज को आत्मविश्वास के साथ रख पाएंगे। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – करियर इस सप्ताह कामकाज में जिम्मेदारी और भावनात्मक समझ दोनों की जरूरत होगी। हफ्ते की शुरुआत में डेडलाइन, सीनियर्स या करियर की दिशा को लेकर दबाव महसूस हो सकता है। यह राशिफल सलाह देता है कि पावर स्ट्रगल से बचें और शांत दिमाग से रणनीति बनाएं। चंद्रदेव सिंह राशि में आने पर करियर में आपकी मौजूदगी और पहचान बढ़ेगी। यह समय नेतृत्व संभालने, अपने आइडिया रखने या जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए अच्छा रहेगा।