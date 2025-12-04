धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025: टीमवर्क में आएगा सुधार, मिलेगा सामाजिक सहयोग, पढ़ें दैनिक राशिफल
Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार,सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर भावनाओं में गहराई और दिल से बदलाव ला रहे हैं। मीन राशि में ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज आप अपने लक्ष्यों को धरातल पर लाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। आज का दिन नई आदतें अपनाने के लिए अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
चंद्रदेव वृषभ राशि में हैं और आपकी दिनचर्या और कार्यक्षमता को मजबूत कर रहे हैं। आज जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने, स्वास्थ्य सुधारने और नई आदतें अपनाने का अच्छा समय है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आत्म-चिंतन का संकेत दे रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से सामाजिक सहयोग और टीमवर्क में सुधार ला रहे हैं।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 7
- आज का मंत्र: दिन को व्यवस्थित करें। मन भी शांत रहेगा।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
चंद्रदेव वृषभ राशि से सृजनात्मकता और खुशी से जुड़े क्षेत्र सक्रिय कर रहे हैं। आप किसी कला, प्रेम, या शौक में दिलचस्पी ले सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव सामाजिक जुड़ाव और व्यक्तिगत परिवर्तन को बढ़ा रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से पेशेवर फैसलों में स्पष्टता बढ़ रही है।
- शुभ रंग: चारकोल ग्रे
- शुभ अंक: 10
- आज का मंत्र: दिल की रचनात्मक ऊर्जा को जगह दें।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
चंद्रदेव वृषभ राशि में रहकर घर-परिवार और आराम पर ध्यान दिला रहे हैं। परिवार से जुड़ाव या घर की स्थिरता बढ़ाने के संकेत हैं। वृश्चिक राशि में मंगलदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव महत्वाकांक्षा और भावनात्मक गहराई बढ़ा रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से निर्णयों में स्पष्टता मिलेगी।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- आज का मंत्र: भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। यही आपकी प्रगति है।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
चंद्रदेव वृषभ राशि से संवाद में शांति और स्पष्टता ला रहे हैं। आप पुराने विचारों को दोबारा देख सकते हैं या किसी जरूरी बातचीत को सुधार सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपकी अंतर्ज्ञान को मजबूत कर रहे हैं। आपकी ही राशि में वक्री शनिदेव आत्म-विकास और जिम्मेदारी की याद दिला रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से साझा फैसले संतुलित होंगे।
- शुभ रंग: सी-ग्रीन
- शुभ अंक: 12
- आज का मंत्र: धीरे और सच बोलें। आपकी वाणी में उपचार है।
यह भी पढ़ें- Pisces Weekly Horoscope: ज्यादा प्रयास से बचें, पढ़ें मीन का राशिफल
यह भी पढ़ें- Scorpio Weekly Horoscope: आत्म-विश्वास और प्रैक्टिकल सोच से होगा फायदा, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।