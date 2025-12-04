धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025: टीमवर्क में आएगा सुधार, मिलेगा सामाजिक सहयोग, पढ़ें दैनिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज आप अपने लक्ष्यों को धरातल पर लाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। आज का दिन नई आदतें अपनाने के लिए अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ राशि में हैं और आपकी दिनचर्या और कार्यक्षमता को मजबूत कर रहे हैं। आज जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने, स्वास्थ्य सुधारने और नई आदतें अपनाने का अच्छा समय है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आत्म-चिंतन का संकेत दे रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से सामाजिक सहयोग और टीमवर्क में सुधार ला रहे हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 7

आज का मंत्र: दिन को व्यवस्थित करें। मन भी शांत रहेगा। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ राशि से सृजनात्मकता और खुशी से जुड़े क्षेत्र सक्रिय कर रहे हैं। आप किसी कला, प्रेम, या शौक में दिलचस्पी ले सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव सामाजिक जुड़ाव और व्यक्तिगत परिवर्तन को बढ़ा रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से पेशेवर फैसलों में स्पष्टता बढ़ रही है।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

आज का मंत्र: दिल की रचनात्मक ऊर्जा को जगह दें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रदेव वृषभ राशि में रहकर घर-परिवार और आराम पर ध्यान दिला रहे हैं। परिवार से जुड़ाव या घर की स्थिरता बढ़ाने के संकेत हैं। वृश्चिक राशि में मंगलदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव महत्वाकांक्षा और भावनात्मक गहराई बढ़ा रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से निर्णयों में स्पष्टता मिलेगी।