विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025: ये जातक सोच-समझकर उठाएं कदम, एस्ट्रोलॉजर से जानें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार, चंद्रदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। उनकी स्थिति आज स्थिरता, धैर्य और भावनात्मक संतुलन के संकेत दे रही है। ...और पढ़ें

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 4 December 2025: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार,दिन में स्थिरता और भावनात्मक गहराई का सुंदर संतुलन दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं, जो आपको धीमे, शांत और भरोसेमंद फैसले लेने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 4 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


जैसा कि आज के दैनिक राशिफल में संकेत है, चंद्रदेव वृषभ राशि में रहकर आपके धन, आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान दिला रहे हैं। आप आज वित्तीय मामलों को सुधारने या स्थिरता बनाने की सोच सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव साझा संसाधनों और गहरे रिश्तों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से आपके संवाद में नरमी और सामंजस्य ला रहे हैं। आज जल्दबाजी के बजाय धीरे और सोच-समझकर कदम उठाएं।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • आज का मंत्र: धीरे बढ़ें, लेकिन निरंतर बढ़ें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh (1)


आज चंद्रदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे आत्मविश्वास, स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव रिश्तों में गहराई और खुलकर बात करने के संकेत दे रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से आपकी दिनचर्या और कामकाजी बातचीत में तालमेल बढ़ा रहे हैं। आज आपकी हिम्मत मजबूत है। आपका दिल आपको सही दिशा दिखाएगा।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 4
  • आज का मंत्र: दिल की सुनें। आपकी अंतर्ज्ञान आज सटीक है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun (1)


चंद्रदेव आज वृषभ राशि में हैं। इससे मन शांत रहने और भीतर झांकने का अवसर मिलता है। आपको थोड़ा अकेले समय की आवश्यकता हो सकती है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके रोजमर्रा के कार्यों में अनुशासन और सुधार का संकेत दे रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से रचनात्मकता, संवाद और प्रेमप्रसंगों में सुंदरता ला रहे हैं। आज खुद को रीसेट करने का अच्छा दिन है।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज का मंत्र: थोड़ी शांति, बहुत सी स्पष्टता।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark (1)


चंद्रदेव वृषभ राशि से आपकी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों से मिलना, समूह में बातचीत या किसी पुराने लक्ष्य पर लौटना लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव सृजनात्मकता और भावनात्मक गहराई बढ़ा रहे हैं। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आत्म-विकास और ईमानदार भावनात्मक अभिव्यक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। बुधदेव तुला राशि से घर-परिवार में सामंजस्य बढ़ा रहे हैं।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • आज का मंत्र: बात साझा करें। आपको सही सलाह मिलेगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।