धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 29 सितंबर 2025: इस राशि की प्रोफेशनल लाइफ में होगी नई शुरुआत, पढ़ें आज की सलाह

Aaj Ka Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्वतंत्रता और जुनून में संतुलन बना रहे हैं। आपका आज का राशिफल बताता है कि जब आप स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी का संतुलन सांधेगे तभी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार, शनि देव के वक्री रहने से प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन आपका आज का राशिफल यही याद दिलाता है कि धैर्य और नई संभावनाओं के लिए नजरें खुली रखें। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज चंद्रदेव आपकी राशि में हैं, जिससे ऊर्जा, उत्साह और आशावाद बढ़ेगा। आज का राशिफल बताता है कि निजी और पेशेवर जीवन में नए आरंभ संभव हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मकता आकर्षण लाएगी। रिश्तों में आपका स्नेह लाभकारी होगा, लेकिन वाणी में कठोरता या लापरवाही से बचें। दूसरों से सीखने के लिए मन खुला रखें।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

आज का उपाय: आशावाद से नए आरंभ करें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) धनु राशि में चंद्रदेव आपके अंतर्मन को जागृत करेजिंग। आज का राशिफल बताता है कि पेशेवर कामों में धैर्य रखें। शनि देव आपके तीसरे भाव में वक्री हैं, जिससे प्रगति धीमी हो सकती है। निजी रिश्तों में विचार साझा करना जरूरी है। ध्यान, लेखन या दीर्घकालिक लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए आज का दिन शुभ है।

शुभ रंग: धूसर

शुभ अंक: 10

आज का उपाय: आत्मचिंतन से दीर्घकालिक स्पष्टता लाएं। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) राहु आपकी राशि में रहकर आपके व्यक्तित्व को स्ट्रांग बना रहे हैं। धनु राशि में चंद्रदेव मित्रता और समूह गतिविधियों को बढ़ाएंगे। आज का राशिफल कहता है कि समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने से लाभ होगा। पेशेवर रूप से टीमवर्क प्रगति दिलाएगा, परंतु अहंकार में टकराने से बचें। व्यक्तिगत जीवन में नए संबंध रोमांचक अवसर ला सकते हैं।