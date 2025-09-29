मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 29 सितंबर 2025: इस राशि के जातक कदम बढ़ाने से पहले बनाएं योजना, पढ़ें राशिफल

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 29 सितंबर 2025: इस राशि के जातक कदम बढ़ाने से पहले बनाएं योजना, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं जिससे दिन में आशावाद एक्सपेंशन और नए अनुभवों की चाह जागेगी। सूर्यदेव और बुधदेव कन्या राशि में प्रैक्टिकेलिटी और डिटेल्स पर ध्यान बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार, चंद्रदेव के धनु राशि में प्रवेश करने से उत्साह, जिज्ञासा और नए होराइजन एक्सप्लोर करने की चाह बढ़ेगी। सूर्यदेव और बुधदेव कन्या राशि से आपको जमीन से जोड़े रखेंगे ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 29 September 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
धनु राशि में चंद्रदेव आपके साहसी स्वभाव को जगाएंगे। नए विचारों को तलाशने का मन बनेगा। आपका आज का राशिफल दिखाता है कि शिक्षा या नेटवर्किंग से पेशेवर मौके बढ़ेंगे। रिश्तों में उत्साह और सकारात्मकता से निखार आएगा। संतुलन बनाए रखना जरूरी है, बिना सोचे-समझे जोखिम लेने से बचें।
- शुभ रंग: गाढ़ा लाल
- शुभ अंक: 3
- आज का उपाय: नए रास्ते खोजें, पर कदम बढ़ाने से पहले योजना जरूर बनाएं।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
धनु राशि में चंद्रदेव परिवर्तन, साझी वित्तीय मामलों और गहरी भावनात्मक समझ पर ध्यान दिला रहे है। आज का राशिफल कहता है कि निवेश या साझेदारी में सतर्क रहें। शुक्रदेव सिंह राशि में होकर पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएंगे। करियर में शनि देव के वक्री होने से परिणाम में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य लाभ देगा।
- शुभ रंग: पन्ना हरा
- शुभ अंक: 8
- आज का उपाय: रिश्तों में विश्वास मजबूत करने पर ध्यान दें।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
बृहस्पतिदेव आपकी राशि में हैं और चंद्रदेव सप्तम भाव (साझेदारी) में विराजमान हैं। आज का राशिफल कहता है कि रिश्तों और साझेदारी पर ध्यान दें। आपका आकर्षण और संवाद-कौशल नए अवसर लाएगा। लेकिन साथ ही, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना ज़रूरी है। एक साथ कई कामों में ऊर्जा मत बिखेरें।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 5
- आज का उपाय: साझेदारी मजबूत करें, यही सफलता का मार्ग है।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
धनु राशि में चंद्रदेव आपको दिनचर्या, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता की ओर ले जाएंगे। आज का राशिफल कहता है कि काम और सेहत में संतुलन बनाए रखें। सूर्यदेव कन्या राशि में होने से बारीकियों पर ध्यान मिलेगा और कामकाज में प्रगति होगी। पारिवारिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारियां समय मांग सकती हैं। भावनात्मक जरूरतों की अनदेखी न करें।
- शुभ रंग: चांदी
- शुभ अंक: 2
- आज का उपाय: जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत देखभाल में संतुलन बनाए रखें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
