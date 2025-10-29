मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 29 अक्टूबर 2025: इस राशि के प्रोजेक्ट आसानी से होंगे पूरे, पढ़ें दैनिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल प्रेरणा से कर्म की ओर बदलाव को उजागर करता है। मकर राशि में चंद्रमा स्थिरता और जिम्मेदारी का भाव लाएंगे। तुला राशि में सूर्य, वृश्चिक राशि में बुध और मंगल और कन्या राशि में शुक्र की संयुक्त ऊर्जा रणनीतिक सोच, रिश्तों का प्रबंधन और विवरण पर ध्यान बढ़ाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 29 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा मकर राशि में आपके दसवें भाव (करियर और प्रतिष्ठा) को सक्रिय कर रहे हैं। आज का राशिफल कामकाजी पहलों के लिए उत्तम है। वृश्चिक राशि में मंगल आपकी मेहनत और साहस को बढ़ा रहे हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट आसानी से पूरे होंगे। बुध आपकी रणनीतिक सोच और बातचीत कौशल को तेज कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें और जल्दबाजी से बचें। शाम को दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सोचने का समय लाभदायक रहेगा।

शुभ रंग: स्कारलेट रेड

शुभ अंक: 9

दिन का सुझाव: अपने कार्यों की योजना सोच-समझकर बनाएं; रणनीति से महत्वाकांक्षा और चमकेगी। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज वित्तीय मामलों और साझा संसाधनों पर ध्यान रहेगा। आज का राशिफल सुझाव देता है कि निवेश, कर्ज़ और संयुक्त परियोजनाओं की समीक्षा स्पष्टता और धैर्य के साथ करें। कन्या राशि में शुक्र व्यावहारिक निर्णयों को आशीर्वाद देंगे, जबकि वृश्चिक राशि में मंगल आपको लंबित मुद्दों को हल करने का साहस देंगे। मकर राशि में चंद्रमा जल्दबाजी से बचकर योजनाबद्ध खर्च की याद दिलाएंगे। ईमानदारी से भावनाएँ साझा करने से व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे।

शुभ रंग: एमराल्ड ग्रीन

शुभ अंक: 6

दिन का सुझाव: वित्त और रिश्तों में संतुलित धैर्य अपनाएं। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज संचार और साझेदारी का दिन है। आज का राशिफल स्पष्ट बातचीत करने की सलाह देता है ताकि गलतफहमियां न हों। वृश्चिक राशि में बुध आपकी इन्टूशन बढ़ा रहे हैं, जिससे आप परिस्थितियों को गहराई से समझ सकेंगे। मकर राशि में चंद्रमा पेशेवर सहयोग में जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। टीमवर्क प्रगति लाएगा और समझौते रिश्तों को मजबूत करेंगे। शाम को आत्म-चिंतन से संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।