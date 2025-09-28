सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 28 सितंबर 2025: तुला राशि वाले करेंगे नए काम की शुरुआत, ध्यान रखें ये बातें

Aaj Ka Rashifal 28 सितंबर 2025 के अनुसार मंगल तुला राशि में है जो रिश्तों में संतुलन पर जोर देता है वहीं शुक्र सिंह राशि में है जो रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन बढ़ाता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 सितंबर 2025 के अनुसार, मंगल तुला राशि में है, जो रिश्तों में निष्पक्षता और संतुलन बढ़ाता है, और शुक्र सिंह राशि में है, जो रिश्तों में जुनून और गर्मजोशी लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 28 September 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) आज शुक्र आपकी राशि में है, जो आकर्षण और करिश्मा बढ़ाता है। इससे आप व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सकारात्मकता आकर्षित कर पाएंगे। आज का राशिफल बताता है कि यह दिन आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अच्छा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में चौथे भाव में है, जिससे परिवारिक जीवन में धैर्य की जरूरत है, क्योंकि भावनात्मक तीव्रता से गलतफहमी हो सकती है।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज का सुझाव: नेतृत्व करें, लेकिन उदारता से, अहंकार से नहीं। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सूर्य और बुध आपकी राशि में हैं, कन्या राशि, इसलिए आपका विश्लेषण करने वाला दिमाग सबसे तेज है। आज का राशिफल बताता है कि योजना और समस्या हल करने वाले कामों में आपको प्रगति मिलेगी। चंद्रमा तीसरे भाव में है, जो आपके प्रयासों को सफल बनाने में मदद करेगा। निजी जीवन में बातचीत की साफ़गोई रिश्तों को मजबूत बनाएगी। लेकिन बहुत आलोचनात्मक होने से बचें। धैर्य और प्रोत्साहन दिखाने से लोग आपके प्रति ज़्यादा सहज होंगे।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज का सुझाव: अपनी साफ सोच से प्रेरित करें, आलोचना से नहीं। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) आज चंद्रमा दूसरे भाव में है, जिससे आर्थिक रूप से अच्छा दिन हो सकता है। मंगल आपकी राशि में है, तुला राशि, जिससे आपकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। यह दिन नए काम शुरू करने के लिए अच्छा है। आज का राशिफल बताता है कि आक्रामकता और कूटनीति का संतुलन बनाए रखें। इससे बेहतरीन नतीजे आएंगे। रिश्तों में निष्पक्षता और बराबरी जरूरी है, लेकिन अहम फैसलों में अनिर्णय से बचें।