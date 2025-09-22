Sagittarius Weekly Horoscope 22 to 28 September 2025: इंटरएक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देंगे, पढ़ें राशिफल

ग्रहों की चाल इस हफ्ते आपके लिए संतुलित दौर बना रही है। 22 से 23 सितम्बर तक कन्या राशि में चंद्रमा प्रोफेशनल ड्यूटीज पर ध्यान देंगे। 24 और 25 सितम्बर को तुला राशि में चंद्रमा सहयोग और रिश्तों में सामंजस्य मजबूत करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 22 to 28 September 2025) अनुशासन, सहयोग और आत्ममंथन के जरिए विकास का संकेत देता है। चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि से, फिर तुला राशि से होते हुए वृश्चिक राशि तक भ्रमण करेंगे। पहले आपका ध्यान जिम्मेदारियों पर रहेगा, फिर रिश्तों पर और अंत में भावनात्मक बदलाव पर। आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान होकर साझेदारी के जरिए सीखने और नेटवर्क बढ़ाने पर बल देंगे।

परिचय ग्रहों की चाल इस हफ्ते आपके लिए संतुलित दौर बना रही है। 22 से 23 सितम्बर तक कन्या राशि में चंद्रमा प्रोफेशनल ड्यूटीज पर ध्यान देंगे। 24 और 25 सितम्बर को तुला राशि में चंद्रमा सहयोग और रिश्तों में सामंजस्य मजबूत करेंगे। 26 से 28 सितम्बर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आत्मचिंतन और गहरे जुड़ाव की ओर प्रेरित करेंगे।

कन्या राशि में सूर्य और बुध सटीकता देंगे, जबकि मीन राशि में वक्री शनि आपको निजी जिम्मेदारियों में जमीन से जुड़े रहने की सीख देंगे। धनु साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (22 सितम्बर से 28 सितम्बर) इस हफ्ते आपको शारीरिक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन दोनों पर ध्यान देना होगा। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा आहार और एक्सरसाइज में अनुशासन की प्रेरणा देंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा संतुलन पर जोर देंगे और ज्यादा मेहनत से बचने की सलाह देंगे। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक तीव्रता बढ़ा सकते हैं, ऐसे में मेडिटेशन और रिलैक्सेशन जरूरी रहेगा। मीन राशि में वक्री शनि लंबी अवधि की सेहत से जुड़ी आदतों में निरंतरता बनाए रखने की याद दिलाते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (22 सितम्बर से 28 सितम्बर) इस हफ्ते रिश्तों में सकारात्मक और गहरे बदलाव दिखेंगे। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा आपको परिवार की मदद और देखभाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाएंगे, जिससे मतभेद सुलझाने का अच्छा समय रहेगा। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रियजनों के साथ गहरी भावनात्मक बातचीत ला सकते हैं, जिसमें धैर्य और सहानुभूति जरूरी होगी। सिंह राशि में शुक्र स्नेह और गर्माहट बढ़ाएंगे, जबकि कुंभ राशि में राहु दोस्ती में नए और अलग अनुभव ला सकते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (22 सितम्बर से 28 सितम्बर) शिक्षा में स्थिर प्रगति होगी। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा अनुशासित पढ़ाई और डिटेल पर ध्यान देंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा ग्रुप डिस्कशन और इंटरएक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देंगे। हफ़्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा शोध क्षमता और कठिन विषयों पर गहराई से ध्यान देंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति जिज्ञासा और एडजस्ट करने की क्षमता बढ़ाएंगे, जबकि कन्या राशि में बुध पढ़ाई में स्पष्टता और सटीकता देंगे।