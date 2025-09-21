Pisces Weekly Horoscope 22 to 28 September 2025: मीन राशि वालों के जीवन में आएगा नया मोड़, पढ़ें राशिफल

चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि तुला राशि और फिर वृश्चिक राशि से होकर गुजरेंगे। मीन राशि में वक्री शनि धैर्य की सीख देंगे जबकि मिथुन राशि में बृहस्पति व्यक्तिगत और प्रोफेशनल मामलों में एडजस्टमेंट और विकास पर जोर देंगे। स्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 22 to 28 September 2025) आत्मचिंतन से जुड़ा लेकिन उत्पादक रहेगा। 22 से 23 सितंबर तक कन्या राशि में चंद्रमा साझेदारी और सहयोग पर जोर देंगे। 24 से 25 सितम्बर तक तुला राशि में चंद्रमा साझा ज़िम्मेदारियों में सामंजस्य बढ़ाएंगे।

26 से 28 सितम्बर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक आत्ममंथन लाएंगे। पूरे हफ्ते कन्या राशि में सूर्य और बुध आपको डिटेल पर ध्यान देने और बातचीत में सटीकता से लाभ देंगे। मीन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (22 सितंबर से 28 सितंबर) इस हफ्ते पैसों के मामलों में संतुलन और सावधानी जरूरी है। कन्या राशि में चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में साझा पैसों की देखरेख करने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी या जॉइंट इन्वेस्टमेंट पर चर्चा ला सकते हैं। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा निवेश के अवसर देंगे लेकिन छुपे खतरों से बचने की चेतावनी भी देंगे। सिंह राशि में शुक्र आपको आराम या सुख-सुविधाओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे, जबकि मिथुन राशि में बृहस्पति कम्युनिकेशन या पारिवारिक मामलों से लाभ दिला सकते हैं।

मीन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (22 सितंबर से 28 सितंबर) इस हफ्ते आपका ध्यान शारीरिक और भावनात्मक संतुलन दोनों पर रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा स्वास्थ्य रूटीन में संतुलन लाएँगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा संयम पर ज़ोर देंगे और ज़्यादा मेहनत से बचने की सलाह देंगे। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई बढ़ा सकते हैं, जिससे मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। मीन राशि में वक्री शनि स्वास्थ्य आदतों में निरंतरता बनाए रखने की सीख देंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (22 सितंबर से 28 सितंबर) इस हफ्ते परिवार और रिश्तों में सार्थक अनुभव होंगे। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा प्रियजनों के साथ सहयोग और साझेदारी पर ध्यान देंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा परिवार और रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन बढ़ाएँगे। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा गहरी भावनात्मक बातचीत ला सकते हैं, जिससे रिश्ते मज़बूत होंगे। सिंह राशि में शुक्र अपनापन और स्नेह बढ़ाएँगे, लेकिन सिंह राशि में केतु कभी-कभी अहंकार की वजह से गलतफहमियां ला सकते हैं।

मीन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (22 सितंबर से 28 सितंबर) शिक्षा में स्थिर प्रगति होगी। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा अनुशासित पढ़ाई और व्यवस्थितता का समर्थन करेंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा ग्रुप डिस्कशन और इंटरएक्टिव लर्निंग के लिए अनुकूल रहेंगे। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा शोध और आध्यात्मिक या दार्शनिक विषयों पर गहरी पढ़ाई की प्रेरणा देंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति जिज्ञासा और एडजस्ट करने की क्षमता बढ़ाएं, जबकि कन्या राशि में बुध फोकस और स्पष्टता देंगे।