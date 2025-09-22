Scorpio Weekly Horoscope 22 to 28 September 2025: फोकस से मिलेगी हर काम में सफलता, पढ़ें राशिफल

यह हफ्ता वृश्चिक राशि के लिए ऊर्जा से भरा रहेगा क्योंकि 26 सितम्बर से 28 सितम्बर तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे जिससे भावनाएं और अंतर्ज्ञान मजबूत होंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 22 to 28 September 2025) का राशिफल आपके लिए तीव्रता, संतुलन और नवीनीकरण से जुड़ा है। चंद्रमा इस हफ़्ते कन्या राशि से तुला और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुरुआत में ध्यान व्यावहारिक बातों पर रहेगा, फिर रिश्तों पर और अंत में व्यक्तिगत बदलाव पर। तुला राशि में मंगल टीमवर्क पर जोर देंगे, जबकि सिंह राशि में विराजमान शुक्र प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों में आकर्षण और गर्माहट बढ़ाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय यह हफ्ता आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा क्योंकि 26 सितम्बर से 28 सितम्बर तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे भावनाएं और अंतर्ज्ञान मजबूत होंगे। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा अनुशासन को बढ़ावा देंगे, मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी में संतुलन लाएंगे और हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपको बदलाव और आत्ममंथन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। मीन राशि में वक्री शनि रचनात्मक और व्यक्तिगत कार्यों में धैर्य रखने की सीख देंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (22 सितम्बर से 28 सितम्बर) इस हफ्ते स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा रूटीन और हेल्दी खाने की आदतों को बढ़ावा देंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा एक्टिविटी और आराम में संतुलन पर ध्यान देंगे। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति नींद या तनाव पर असर डाल सकती है, इसलिए रिलैक्सेशन जरूरी रहेगा। मीन राशि में वक्री शनि याद दिलाते हैं कि लंबे समय की सेहत से जुड़ी आदतों में निरंतरता जरूरी है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (22 सितम्बर से 28 सितम्बर) इस हफ्ते परिवार और रिश्तों में गहरे भावनात्मक जुड़ाव होंगे। कन्या राशि में चंद्रमा आपको परिवार को प्रैक्टिकल मदद देने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य लाएंगे। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रियजनों के साथ गहरी बातचीत ला सकते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन धैर्य रखना जरूरी रहेगा। सिंह राशि में शुक्र परिवार में गर्माहट बढ़ाएंगे, पर सिंह राशि में केतु कभी-कभी अहंकार से जुड़े मतभेद भी ला सकते हैं।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (22 सितम्बर से 28 सितम्बर 2025) शिक्षा के क्षेत्र में यह हफ्ता तरक्की लाएगा। हफ़्ते की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा अनुशासन और व्यवस्थित पढ़ाई की आदतों को मज़बूत करेंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा ग्रुप स्टडी और साथियों से सहयोग का समर्थन करेंगे। हफ्ते के अंत में वृश्चिक राशि में चंद्रमा गहरी पढ़ाई, फोकस और कठिन विषयों में समझ बढ़ाएंगे। कन्या राशि में बुध बातचीत और लिखने में सटीकता देंगे, जबकि मिथुन राशि में बृहस्पति पढ़ाई में जिज्ञासा और एडजस्ट करने की क्षमता बढ़ाएंगे।