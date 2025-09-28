मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 28 सितंबर 2025: दूसरों की राय से नतीजे मिलेंगे अच्छे, पढ़ें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 सितंबर 2025 के अनुसार चंद्रमा वृश्चिक राशि में है जिससे अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समझ और गहरी हो रही है। सूर्य और बुध कन्या राशि में हैं जिससे व्यावहारिक सोच समस्या सुलझाना और विस्तृत योजना बनाना आसान होगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 सितंबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो गहराई और तीव्रता लाता है, वहीं सूर्य और बुध कन्या राशि में हैं, जो आपकी विश्लेषण करने की क्षमता को तेज करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 28 September 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो आपको भीतर की ओर सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको आगे बढ़ने से पहले अपनी भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रोफेशनल जीवन में यह दिन जल्दीबाजी करने से ज़्यादा ठहरकर योजना बनाने के लिए अच्छा है। आज का राशिफल बताता है कि रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत है। संवेदनशीलता और करुणा रिश्तों को और मजबूत करेंगी। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए, वरना गलती हो सकती है।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 3

आज का सुझाव: किसी भी काम से पहले संवेदनशीलता दिखाएं, रिश्ते मजबूत होंगे। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज रिश्ते आपकी प्राथमिकता में रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो पार्टनरशिप और निजी संबंधों को उभारता है। आज का राशिफल बताता है कि शुक्र सिंह राशि में है, जिससे प्यार और गर्मजोशी बढ़ सकती है। यह दिन प्रेम और परिवारिक तालमेल के लिए अच्छा है। कामकाज में संतुलन जरूरी है। ज़िद्दीपन से बचें और दूसरों की राय सुनें, तभी अच्छे नतीजे मिलेंगे।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 8

आज का सुझाव: रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए लचीलापन दिखाएं। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) बृहस्पति आपकी राशि में है, इसलिए विस्तार और अवसर लगातार आपके पास आ रहे हैं। आज का राशिफल बताता है कि बातचीत में साफगोई से आपको मीटिंग, पढ़ाई या क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी। लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में छठे भाव में है, जो कहता है कि सेहत और डेली रूटीन पर ध्यान दें। एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना सही रहेगा, ताकि प्रगति ज़्यादा हो।