धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025: उद्देश्य के साथ करें काम, मिलेगी सलफता, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में मंगल गहरी भावनाओं, दृढ़ता और फोकस को बढ़ा रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुध संचार को सहज, समझदार और जाँच-परख वाला बनाएंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन जोश के साथ शुरुआत और व्यावहारिकता के साथ अंत दिखाता है, जिससे अनुशासन और भावनात्मक समझ के माध्यम से वृद्धि संभव होगी। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
दिन की शुरुआत आपकी ही राशि में चंद्रमा के साथ होगी, जिससे उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आज का राशिफल प्रेरणा से कर्म की ओर बढ़ने का संकेत देता है। अपने विचारों को योजनाओं में बदलें और धरातल पर लाएं। कर्क राशि में बृहस्पति आपकी भावनात्मक समझ को सशक्त करेंगे। आवेग में खर्च से बचें और व्यवहारिक बनें।
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 12
- दिन का सुझाव: बड़े सपने देखें, पर सफलता तक पहुँचने के लिए छोटे कदम उठाएँ।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
दिन की शुरुआत आत्मचिंतन से होगी, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, ऊर्जा और स्पष्टता दोनों लौट आएंगे। आज का राशिफल प्रेरणा और आत्मविश्वास में वृद्धि दिखा रहा है। वृश्चिक राशि में मंगल आपकी दृढ़ता बढ़ा रहे हैं, जबकि मीन राशि में शनि प्रतिगामी होकर पुराने अनुभवों से सीखने की प्रेरणा देंगे। यह दिन अनुशासन और स्थिर प्रगति के लिए श्रेष्ठ है।
- शुभ रंग: चारकोल ग्रे
- शुभ अंक: 10
- दिन का सुझाव: एकाग्रता से नेतृत्व करें; स्थिरता ही सच्ची सफलता का रास्ता है।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
दिन की शुरुआत नेटवर्किंग और सामाजिक जुड़ाव से होगी, लेकिन जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, एकांत और आत्मचिंतन की जरूरत महसूस होगी। आज का राशिफल बताता है कि अधिक सामाजिक गतिविधियां थकान ला सकती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें। आपकी राशि में राहु आपके आकर्षण और मौलिकता को बढ़ा रहे है। कन्या राशि में शुक्र व्यावहारिक सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। भरोसा उन्हीं पर करें जो सच्चे लगें।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- दिन का सुझाव: ज़मीन से जुड़े रहें; शांत मन में ही नये विचार जन्म लेते हैं।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज करियर और पहचान पर ध्यान रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा पेशेवर ऊर्जा बढ़ाएंगे, और मकर राशि में जाते ही टीमवर्क की भावना मजबूत करेंगे। आज का राशिफल स्थिर प्रगति और वरिष्ठों से सराहना मिलने की संभावना दिखाता है। आपकी राशि में शनि प्रतिगामी होकर जिम्मेदारी और धैर्य की सीख दे रहे हैं। दया दिखाएँ लेकिन अपनी सीमाएँ भी बनाए रखें।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 4
- दिन का सुझाव: उद्देश्य के साथ काम करें; आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूँजी है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
