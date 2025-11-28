सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025: बजट पर रहेगा कन्या राशि वालों का फोकस, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025 के अनुसार, सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर भावनात्मक गहराई और आत्मिक परिवर्तन का समय बना रहे हैं। बृहस्पतिदेव और शनिदेव वक्री होकर धैर्य, आत्ममंथन और आध्यात्मिक समझ को मजबूत कर रहे हैं। आज का दिन भीतर की शक्ति को पहचानने और दिशा स्पष्ट करने में मदद करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यह रिश्तों, साझेदारी और आपसी समझ पर ध्यान लाता है। आप दूसरों की भावनाएं जानने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव परिवार और भीतर के उपचार पर ध्यान दे रहे हैं। तुला में वक्री बुधदेव पुरानी बातचीत को दोबारा देखने का समय दे रहे हैं।

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ अंक: 1

आज का सुझाव: ध्यान से सुनें। समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) कुंभ राशि में चंद्रदेव काम, रूटीन और स्वास्थ्य पर ध्यान दिला रहे हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, बस फ्लेक्सिबल रहें। तुला में वक्री बुधदेव धन मामलों में देरी ला सकते हैं। बजट पर ध्यान दें। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव आपकी बातों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता देते हैं।

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 6

आज का सुझाव: अनुशासन बनाए रखें। योजनाएं स्पष्ट रहेंगी। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) कुंभ राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, रोमांस और एक्सप्रेशन को सक्रिय कर रहे हैं। आप प्रेरित और जुड़ाव महसूस करेंगे। आपकी ही राशि में वक्री बुधदेव हाल के फैसलों को दोबारा देखने का समय दे रहे हैं। वृश्चिक के ग्रह धन और मूल्यों को स्पष्ट कर रहे हैं।