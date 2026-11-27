आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सुबह पौने दस बजे तक भद्रा रहेगी। चंद्रदेव पूरे दिन मिथुन राशि में हैं। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर करीब तीन बजे तक है, उसके बाद पुनर्वसु लगेगा।

शुक्रवार और पुनर्वसु के मेल से दोपहर बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। शुभ योग का साथ रात तक रहेगा। सूर्यदेव वृश्चिक में, बुधदेव और शुक्रदेव तुला में, मंगलदेव, गुरुदेव और केतु सिंह में हैं। शनिदेव मीन राशि में वक्री गति से हैं।

संकष्टी चतुर्थी पर कई घरों में शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खुलेगा। सिंह को किसी बड़े प्रोजेक्ट और बाहर के संपर्कों से फायदा, वृषभ को धन से जुड़े नए अवसर और तुला को नौकरी के नए रास्ते दिख सकते हैं।

मिथुन का उत्साह चरम पर रहेगा। वहीं कुंभ को दफ्तर के ढेर सारे काम और प्रेम में अविश्वास से, कर्क को खर्च और कारोबारी विरोधियों से और धनु को अचानक बदलावों से संभलकर चलना होगा। मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कई तरह के बदलाव और नई संभावनाएं सामने आएंगी। कुछ नया करने और चुनौतियों का सामना करने का उत्साह बढ़ेगा। पैसों के लिहाज से अच्छे अवसर मिलेंगे। नकारात्मक पक्ष: जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं और बेवजह के जोखिम से दूर रहें। दफ्तर में प्रतिभा दिखाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। होड़ का माहौल रहेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में बातचीत और समझ की अहम भूमिका रहेगी। भावनाएं जाहिर करते समय शांत रहें और साथी की भी सुनें। गुस्से में कही बात तनाव बढ़ाएगी। जीवनसाथी की जरूरत पर खर्च होगा, जैसे सर्दी के नए कपड़े या घर का कोई सामान।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में दिन अच्छे संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य: अपनी आदतों पर ध्यान दें। दिन भर में चाय कितनी बार पी रहे हैं, इस पर नजर रखें और छोटी बातों पर परेशान न हों। करियर और कारोबार: कोई अहम जिम्मेदारी या चुनौती भरा काम मिल सकता है। सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें। उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करके "ॐ नमो नारायणाय" का जाप करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 4 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: धन और कामकाज में नए अवसर मिलेंगे। कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जिन पर पहले ध्यान नहीं गया था। अपनों से हौसला और सहयोग मिलेगा। नकारात्मक पक्ष: सुबह काम का दबाव ज्यादा रहेगा और किसी दूसरे के हिस्से का काम भी आपको संभालना पड़ सकता है। मेहनत का अच्छा नतीजा तभी मिलेगा जब शॉर्टकट से दूर रहेंगे। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। घर की कुछ पुरानी बातें परेशान करेंगी, पर हालात संभले रहेंगे। बहन या परिवार की किसी महिला सदस्य से मदद मिलेगी। मन में लंबे समय से कोई बात खटक रही है तो किसी करीबी से कहकर हल्का हो जाएं।

आर्थिक स्थिति: जेब खर्च सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य: लगातार सफर या एक साथ कई काम निपटाने से थकान होगी। करियर और कारोबार: अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे और कई मामले खुद संभालेंगे। रोजगार ढूंढ रहे लोगों की किसी मुलाकात से बात बन सकती है। बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में स्कूल जाना पड़ सकता है, अगले साल की फीस और फॉर्म की तारीखें भी पूछ आएं।

उपाय: देवी लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पूरे उत्साह के साथ काम निपटाएंगे। नए कामों में हिस्सा लेने की इच्छा बढ़ेगी। मन में चल रही कई बातों से राहत मिलेगी। दोपहर बाद पैसों के मामलों में फायदे के संकेत हैं। कारोबार करने वालों के लिए कई नए अवसर आएंगे।

नकारात्मक पक्ष: काम और धन पर ज्यादा ध्यान रहने से परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। दूसरों से आगे निकलने की होड़ में खुद को थकाएं नहीं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में कुछ बातें बेहतर करने का मौका मिलेगा। मन में कई बातें होंगी, पर हर बात साथी से कह नहीं पाएंगे। पति पत्नी के बीच घर बनवाने या टूट फूट ठीक कराने की चर्चा होगी। काम शुरू कराने से पहले नक्शा और पूरे खर्च का अनुमान कागज पर बनवा लें।

आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों पर ध्यान ज्यादा रहेगा और सुधार दिखेगा। स्वास्थ्य: ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। एक साथ कई काम पकड़ने से थकान बढ़ेगी। करियर और कारोबार: योग्यता और प्रतिभा सामने लाने पर ध्यान देंगे, जिसका अच्छा नतीजा मिलेगा। किसी काम को तय समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। कामकाज से शहर के बाहर कदम रखना पड़ सकता है। उपाय: संकष्टी चतुर्थी पर गणेश मंदिर में कुछ देर सेवा करें। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 9 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। मन में उत्साह और कई नए विचार आएंगे। दोस्तों का साथ सही सलाह देगा। छात्रों की एकाग्रता अच्छी रहेगी और पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

नकारात्मक पक्ष: खर्च बढ़ने के आसार हैं। बाहरी कामों में व्यस्तता बढ़ेगी और दौड़ भाग ज्यादा रहेगी। कारोबार में प्रतिद्वंद्वी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे, उनके दाम और ऑफर पर नजर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में विचारों का कुछ अंतर दिखेगा, साथी के साथ बने रहेंगे तो सब सुलझ जाएगा। घर के लोग शिकायत कर सकते हैं कि आप समय नहीं दे रहे, अपनी व्यस्तता के बारे में उन्हें खुलकर बताएं। बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान ज्यादा रहेगा।

आर्थिक स्थिति: खरीदारी में पैसा लगेगा। कोई चीज पसंद आए तो एक दिन रुककर सोचें कि उसकी सच में जरूरत है या नहीं। स्वास्थ्य: कफ बढ़ने से परेशानी हो सकती है। रात को हल्दी वाला गुनगुना दूध लें। करियर और कारोबार: कामकाज की रफ्तार तेज रहेगी। अफसर कोई नया काम दे सकते हैं या चल रहे काम को जल्दी पूरा करने को कह सकते हैं। उपाय: मन की शांति के लिए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और बाहर के मामलों से जुड़ने के मौके मिलेंगे। दूसरे शहर या विदेश के लोगों के साथ काम का अवसर बन सकता है। कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा रहेगा और अचानक नए मौके मिलेंगे। कुछ नए लोगों से अच्छी दोस्ती होगी।

नकारात्मक पक्ष: नींद प्रभावित हो सकती है। दोस्तों से लगातार बातचीत में जरूरी काम न छूट जाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के रिश्तों के हिसाब से दिन खुशनुमा है। साथी के साथ किसी सामाजिक आयोजन में जाने या बाहर घूमने का मौका मिलेगा। नए लोगों से मिलते समय किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। दोस्ती का रिश्ता प्रेम में बदलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के स्रोत बढ़ने के संकेत हैं। मनपसंद चीजें खरीदने में पैसा जाएगा। स्वास्थ्य: देर रात तक जागने से नींद बिगड़ेगी और उसका असर स्वभाव पर पड़ेगा। सोने से एक घंटा पहले फोन और टीवी बंद कर दें। करियर और कारोबार: आपकी बातें और काम का तरीका लोगों पर अच्छा असर डालेंगे। अफसर आपके काम पर भरोसा जताएंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जरूरी काम सौंप सकते हैं। नौकरी या कारोबार में किसी बाहरी कंपनी के साथ काम जुड़ सकता है।

उपाय: घर पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 12 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कामकाज में तेजी आएगी। कारोबार में प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल सकते हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और समाज में अच्छी पहचान बनी रहेगी। किसी भी फैसले में आपका हिसाब किताब और हालात समझने की क्षमता काम आएगी।

नकारात्मक पक्ष: व्यवहार में धैर्य रखें। मन में कई विचार आने से किसी एक काम पर ध्यान टिकाने में परेशानी होगी। नौकरी में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के रिश्तों में बदलाव दिखेंगे। अनजान लोगों से मेलजोल होगा और उनमें से कुछ से आगे काम के अच्छे संबंध बन सकते हैं। सामाजिक कामों में रुचि रखने वाले किसी सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जैसे सर्दी में जरूरतमंदों के लिए कंबल या गर्म कपड़े जुटाना।

आर्थिक स्थिति: किसी भी सौदे से पहले फायदे और नुकसान का हिसाब एक कागज पर दो हिस्सों में लिख लें। स्वास्थ्य: मन में विचारों की भीड़ से बेचैनी होगी। सुबह किसी बगीचे या खुली जगह पर कुछ देर टहलें, मन शांत होगा। करियर और कारोबार: काम को लेकर कई विकल्प रहेंगे। बिजनेस वालों के लिए यात्रा का योग है। विरोधियों के मुकाबले आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। उपाय: देवी को शहद का भोग लगाएं। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 11 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम को लेकर उत्साह और गंभीरता दोनों रहेंगे। मेहनत और क्षमता का फायदा मिलेगा। कुछ नया करने और अपनी पहचान मजबूत करने की इच्छा बढ़ेगी। पैसों के मामलों में सुधार का समय बन रहा है।

नकारात्मक पक्ष: मन में कई तरह के विचार बनते बिगड़ते रहेंगे। नौकरी या बिजनेस को लेकर भागदौड़ रहेगी। दूसरी चीजों पर ध्यान देते देते खुद को न भूलें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते मन खुश करेंगे। काम और रिश्तों में संतुलन बनाना होगा। व्यस्तता से अपनों को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे। प्रेम में समझ बढ़ाने का अच्छा मौका है। किसी बात पर मनमुटाव है तो बातचीत से दूर करें।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से चीजें बेहतर रहेंगी। स्वास्थ्य: दिन के बीच में थोड़ा समय अपने लिए निकालें, दस मिनट की चाय या टहलना भी काफी है। करियर और कारोबार: बड़े अधिकारी आपके काम को बारीकी से देखेंगे, इसलिए हर काम पूरी लगन से करें। नौकरी बदलने या नई शुरुआत की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसरों की जानकारी मिलेगी। अपना ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट रखें ताकि लोग आसानी से संपर्क कर सकें।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और गरीबों में मिठाई बांटें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 10 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अचानक कुछ लाभ हो सकता है। यात्रा, धार्मिक कामों और दूर के कामों के योग बन रहे हैं। किसी नए काम को शुरू करने की इच्छा बढ़ेगी।

नकारात्मक पक्ष: हालात कुछ अच्छे, कुछ उलझे रहेंगे। कोई खबर मन को थोड़ा परेशान कर सकती है। घर से दूर रहकर काम करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी होगी और किसी काम में अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के मामलों में जज्बात हावी रहेंगे। पार्टनर के साथ किसी पुराने विषय पर चल रही उलझन दूर हो सकती है। रिश्ते में दूरी थी तो साथ वक्त बिताने से लगाव मजबूत होगा। किसी से मन की बात कहने का विचार आएगा। सफर या किसी बाहरी कार्यक्रम में नए व्यक्ति से परिचय होगा।

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। किसी अपने के बारे में आई खबर चिंता देगी, घबराने के बजाय हालात संभालने पर ध्यान दें। घर से दूर हैं तो शाम को परिवार से फोन पर हालचाल ले लें। करियर और कारोबार: परदेस में नौकरी कर रहे लोगों पर बोझ भारी रहेगा, फिर भी पसीने की पूरी कीमत मिलेगी। उपाय: मंदिर में चावल और दूध का दान करें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 2 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: लाभ से जुड़े मामलों में मजबूती आएगी। दोस्तों के जरिए काम के नए अवसर मिलेंगे। करियर में आगे बढ़ने के मौके हैं और कामकाज की रफ्तार तेज रहेगी। लोगों के सामने अपनी योग्यता और विचार रखने का मौका मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: अचानक होने वाले बदलाव शायद पसंद न आएं। कुछ मामलों में मन उलझा रहेगा। सामाजिक स्तर पर मिलने वाली कुछ खबरें प्रभावित करेंगी, दूसरों की बातों को लेकर ज्यादा परेशान न हों। प्रेम और पारिवारिक संबंध: नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत हैं। किसी अनजान से हुई मुलाकात धीरे धीरे लगाव में बदल सकती है। जो रिश्ते में हैं, वे साथी पर भरोसा बनाए रखें और बेवजह शक न करें। मतभेद हो तो बात बढ़ाने के बजाय साथी की सुनें। घर मेहमान आएंगे।

आर्थिक स्थिति: गाड़ी की सर्विस या किसी खराबी को ठीक कराने पर पैसा खर्च होगा। सर्विस के बाद बिल में लगे हर पुर्जे का नाम और दाम जरूर मिला लें। स्वास्थ्य: पेट की गड़बड़ी हो सकती है। समय पर भोजन करें और खाने पीने में लापरवाही न करें। करियर और कारोबार: अचानक कोई नया काम मिलने से दिनचर्या पर असर पड़ेगा। कुछ असमंजस रहेगा, पर काबिलियत दिखाने का भी समय है। उपाय: मां लक्ष्मी को केसर और बादाम अर्पित करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: बड़ों का साथ मिलेगा और उनका मार्गदर्शन काम आएगा। परदेस से जुड़े कामकाज में नए अवसर मिलेंगे। काम ढूंढ रहे युवाओं के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। पहले किए कामों का अच्छा नतीजा अब मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: पैसों के मामलों में ज्यादा मेहनत करनी होगी। साझेदारी के कामों में सजग रहें। किसी दूसरे की सलाह पर तुरंत पैसों से जुड़ा फैसला न लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। घर पर मेहमानों के आने से घरेलू काम बढ़ेंगे और आराम का समय कम मिलेगा। नए लोगों से परिचय बढ़ेगा और रिश्तों का दायरा बड़ा होगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: बड़े लाभ की उम्मीद के बजाय काम आगे बढ़ाने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: बाहर की चीजों के संपर्क से संक्रमण का खतरा रहेगा। बाहर से आकर साबुन से हाथ धोएं और भीड़ वाली जगहों पर जाने के बाद चेहरा छूने से बचें। करियर और कारोबार: साझेदारी से जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले नए लोगों से अच्छी तरह बात कर लें। किसी के साथ मिलकर नए धंधे की नींव रखने पर बात आगे बढ़ेगी। उपाय: भगवान शिव का चंदन से अभिषेक करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 1 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए अवसर मिलेंगे, बस उन्हें पाने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगी। दोस्त कुछ ज्यादा मददगार रहेंगे और मन को राहत मिलेगी। अचानक धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। नकारात्मक पक्ष: कार्यक्षेत्र में होड़ दिखेगी और कामकाज का दबाव बढ़ेगा। किसी सहकर्मी के हिस्से का काम भी पूरा करना पड़ सकता है। दोस्तों से बातचीत में कुछ ऐसी बातें आएंगी जिनसे आप संतुष्ट नहीं होंगे। पैसों या साझेदारी के मामलों में सतर्क रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में बेकार की बातों से परेशानी बढ़ सकती है। साथी से दूरी या मतभेद की आशंका है। पार्टनर की कोई बात खटके और शंका पैदा हो तो बिना आधार राय बनाने के बजाय सीधे बात करें। रिश्तों में भागदौड़ ज्यादा रहेगी।

आर्थिक स्थिति: अचानक लाभ के साथ अतिरिक्त खर्च की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य: मौसम का असर पड़ेगा और गले व नाक की तकलीफ परेशान कर सकती है। रात को सोने से पहले भाप लें। करियर और कारोबार: किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। नौकरी करने वालों पर बोझ बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी जगह बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करें। उपाय: आंवले के पेड़ का पूजन करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ जरूरी जानकारियां साझा करने का मौका मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू होने के संकेत हैं। सहकर्मियों और बाहर के किसी शख्स की सूचना फायदेमंद रहेगी।