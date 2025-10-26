सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025: काम में मिलेगी सफलता, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन?
Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सूर्य, मंगल और शुक्र का संतुलित योग आज आपको योजनाबद्ध कदम उठाने और ईमानदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, शनि का मीन राशि में वक्री होना याद दिलाता है कि परिवर्तन के बीच भी स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर, यह दिन साहस, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए शुभ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 26 October 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
चंद्रमा धनु राशि में हैं और आपके पंचम भाव को रोशन कर रहे हैं। आज रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। केतु आपकी राशि में हैं, जो आध्यात्मिक चिंतन और सच्चाई की ओर ध्यान दिलाते हैं। काम-काज में नवीनता से सफलता मिलेगी।
- सलाह: उदारता और समझ से तालमेल बनेगा।
- शुभ रंग: सोना
- शुभ अंक: 1
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
घर और परिवार पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में हैं और आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहे हैं। शुक्र आपकी राशि में हैं, जिससे आप आकर्षक और समझदार बने रहेंगे। बुध वृश्चिक राशि में हैं, जिससे पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
- सलाह: घर की शांति बनाए रखें।
- शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
- शुभ अंक: 3
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
सूर्य और मंगल आपकी राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। चंद्रमा धनु राशि में आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहे हैं। संवाद और नए विचारों में भागीदारी का दिन है।
- सलाह: शब्दों में संतुलन रखें; कूटनीति आज आपका सबसे बड़ा साथी है।
- शुभ रंग: हल्का नीला
- शुभ अंक: 7
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
धन और आत्म-मूल्य पर ध्यान रहेगा। बुध आपकी राशि में हैं, जिससे निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। चंद्रमा धनु राशि में हैं और आपके द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहे हैं।
- सलाह: अपने मूल्य को समझें; आत्मविश्वास समृद्धि लाएगा।
- शुभ रंग: गहरा मरून
- शुभ अंक: 8
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
