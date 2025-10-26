मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025: नई शुरुआत के लिए खुलेंगे मार्ग, दिन रहेगा खास, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा के धनु राशि में होने से आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। बुध के वृश्चिक राशि में होने से विचार गहन और स्पष्ट होंगे। सूर्य और मंगल तुला राशि में रहते हुए संतुलन, न्याय और समझदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 26 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका दिन रोमांच और महत्वाकांक्षा से भरा रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में हैं, जिससे आपके नवम भाव रोशन होगी। यह यात्रा, पढ़ाई और नए अनुभवों के लिए अच्छा समय है। काम-काज में: आज किसी गुरु या नई सोच से प्रेरणा मिल सकती है। सूर्य तुला राशि में हैं, जो टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। बुध वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ेगी। इसे अपने फैसलों में भरोसे के साथ अपनाएं।

सलाह: नए अनुभव और अवसर तलाशें; ज्ञान ही आपकी ताकत है। शुभ रंग: गहरा लाल शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज के दिन आपके अंदर बदलाव की ऊर्जा काम कर रही है। चंद्रमा धनु राशि में हैं और आपके आठवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इससे भावनात्मक गहराई और नवीनीकरण का अनुभव होगा। आपके स्वामी शुक्र, कन्या राशि में, रिश्तों में सुधार और समझदारी के साथ व्यवहार करने की शक्ति देती हैं। धन/वित्त: साझा संसाधन या निवेश यदि सावधानी से किए जाएं तो लाभ दे सकते हैं।