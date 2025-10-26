मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025: नई शुरुआत के लिए खुलेंगे मार्ग, दिन रहेगा खास, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन उत्साह, उम्मीद और रोमांच से भरा रहेगा क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध आज वृश्चिक राशि में हैं, जो गहरी सोच और सच्चे संवाद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025: आज का राशिफल


आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा के धनु राशि में होने से आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। बुध के वृश्चिक राशि में होने से विचार गहन और स्पष्ट होंगे। सूर्य और मंगल तुला राशि में रहते हुए संतुलन, न्याय और समझदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 26 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका दिन रोमांच और महत्वाकांक्षा से भरा रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में हैं, जिससे आपके नवम भाव रोशन होगी। यह यात्रा, पढ़ाई और नए अनुभवों के लिए अच्छा समय है। काम-काज में: आज किसी गुरु या नई सोच से प्रेरणा मिल सकती है। सूर्य तुला राशि में हैं, जो टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। बुध वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ेगी। इसे अपने फैसलों में भरोसे के साथ अपनाएं।

सलाह: नए अनुभव और अवसर तलाशें; ज्ञान ही आपकी ताकत है।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज के दिन आपके अंदर बदलाव की ऊर्जा काम कर रही है। चंद्रमा धनु राशि में हैं और आपके आठवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इससे भावनात्मक गहराई और नवीनीकरण का अनुभव होगा। आपके स्वामी शुक्र, कन्या राशि में, रिश्तों में सुधार और समझदारी के साथ व्यवहार करने की शक्ति देती हैं। धन/वित्त: साझा संसाधन या निवेश यदि सावधानी से किए जाएं तो लाभ दे सकते हैं।

  • सलाह: पुराने चीज़ों को छोड़ें, नई शुरुआत के लिए रास्ता खुलेगा।
  • शुभ रंग: पन्ना हरा
  • शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज रिश्तों और साझेदारी पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में आपके सातवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। ईमानदार बातचीत मदद करेगी। आपका स्वामी बुध, वृश्चिक राशि में, भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की क्षमता बढ़ा रहा है। काम-काज में संतुलन बनाए रखें, जल्दीबाजी से बचें।

  • सलाह: अपनी भावनाओं को साफ़ और समझदारी से व्यक्त करें।
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन स्वास्थ्य, काम और अनुशासन पर ध्यान देने का है। चंद्रमा धनु राशि में आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति आपकी प्रथम भाव में हैं, जिससे अंतर्दृष्टि और भावनात्मक समझ बढ़ेगी।

  • सलाह: अनावश्यक तनाव से बचें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें।
  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।